Narin'in davası başlıyor! Anne, ağabey, amca ve itirafçı hakim karşısında! Diyarbakır'da, ailesi tarafından katledilip bir dereye atılan 8 yaşındaki Narin Güran davası bugün Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlıyor. İlk duruşmada; tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini taşıyan itirafçı komşuları Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıkacak. Sanıklar duruşma için erken saatlerde Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. 4 sanık için "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti

Habertürk Giriş: 07.11.2024 - 07:53 Güncelleme: 07.11.2024 - 08:19 facebook

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