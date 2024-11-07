Narin'in davası başlıyor! Anne, ağabey, amca ve itirafçı hakim karşısında!
Diyarbakır'da, ailesi tarafından katledilip bir dereye atılan 8 yaşındaki Narin Güran davası bugün Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlıyor. İlk duruşmada; tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini taşıyan itirafçı komşuları Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıkacak. Sanıklar duruşma için erken saatlerde Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. 4 sanık için "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti
Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ilk duruşma için tutuklu sanıklar Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.
DURUŞMA SAAT: 09.00'DA BAŞLAYACAKTutuklu sanık amca Salim Güran.
Duruşmada, tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar, hakim karşısına çıkacak.
DAVA 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDESanıklar sabah erken saatlerde Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.
Duruşmanın saat 09.00'da Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlaması bekleniyor.
12'Sİ TUTUKLU 23 SANIKLI DAVAAnne Yüksel Güran, 8 yaşında katledilen Narin Güran ve ağabeyi Enes Güran (soldan sağa).
12'si tutuklu, 23 sanıklı davada, mahkemece hazırlanan tensip zaptında baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarılmıştı.
4 ŞÜPHELİ İÇİN "AĞIR MÜEBBET HAPİS" İSTENDİNarin'in cesedini taşıyan itirafçı komşuları Nevzat Bahtiyar.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Salim, Yüksel ve Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.