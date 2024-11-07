Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Narin davası son dakika: Anne, ağabey, amca ve itirafçı hakim karşısında | Son dakika haberleri

        Narin'in davası başlıyor! Anne, ağabey, amca ve itirafçı hakim karşısında!

        Diyarbakır'da, ailesi tarafından katledilip bir dereye atılan 8 yaşındaki Narin Güran davası bugün Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlıyor. İlk duruşmada; tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini taşıyan itirafçı komşuları Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıkacak. Sanıklar duruşma için erken saatlerde Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. 4 sanık için "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 07:53 Güncelleme: 07.11.2024 - 08:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne, ağabey, amca ve itirafçı hakim karşısında!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ilk duruşma için tutuklu sanıklar Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

        DURUŞMA SAAT: 09.00'DA BAŞLAYACAK

        Tutuklu sanık amca Salim Güran.
        Tutuklu sanık amca Salim Güran.

        Duruşmada, tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar, hakim karşısına çıkacak.

        DAVA 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE

        Sanıklar sabah erken saatlerde Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.
        Sanıklar sabah erken saatlerde Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

        Duruşmanın saat 09.00'da Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlaması bekleniyor.

        12'Sİ TUTUKLU 23 SANIKLI DAVA

        Anne Yüksel Güran, 8 yaşında katledilen Narin Güran ve ağabeyi Enes Güran (soldan sağa).
        Anne Yüksel Güran, 8 yaşında katledilen Narin Güran ve ağabeyi Enes Güran (soldan sağa).

        12'si tutuklu, 23 sanıklı davada, mahkemece hazırlanan tensip zaptında baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarılmıştı.

        4 ŞÜPHELİ İÇİN "AĞIR MÜEBBET HAPİS" İSTENDİ

        Narin'in cesedini taşıyan itirafçı komşuları Nevzat Bahtiyar.
        Narin'in cesedini taşıyan itirafçı komşuları Nevzat Bahtiyar.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Salim, Yüksel ve Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Narin Güran davası
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne, ağabey, amca ve itirafçı hakim karşısında!
        Anne, ağabey, amca ve itirafçı hakim karşısında!
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Elon Musk, Trump'ın başkanlığından nasıl faydalanabilir?
        Elon Musk, Trump'ın başkanlığından nasıl faydalanabilir?
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        F.Bahçe ve G.Saray'dan hakem anlaşması polemiği!
        F.Bahçe ve G.Saray'dan hakem anlaşması polemiği!
        Rusya: ABD'nin yeni yönetimiyle çalışacağız
        Rusya: ABD'nin yeni yönetimiyle çalışacağız
        Kanada, TikTok'un ticari faaliyetlerini yasakladı
        Kanada, TikTok'un ticari faaliyetlerini yasakladı
        Alman hükümetinde anlaşmazlık
        Alman hükümetinde anlaşmazlık
        Netanyahu ile Trump "İran'ı" görüştü
        Netanyahu ile Trump "İran'ı" görüştü
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        "Herkes yerine geçince!"
        "Herkes yerine geçince!"
        Denizli: Semih çizgi oyuncusu değil!
        Denizli: Semih çizgi oyuncusu değil!
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        Trafik sigortasında yüzde 5 sorunu
        Trafik sigortasında yüzde 5 sorunu
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik