Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davasında ilk iki duruşma geride kaldı. Mahkeme başkanı dün gece, üçüncü duruşmanın saatini 10.00 olarak açıkladı. İşte, ilk iki duruşmada tutuklu sanık ve tanıkların dikkat çeken ifadeleri...

NEVZAT BAHTİYAR NELER DEDİ? "Salim, Narin eve geldiğinde, Salim ile Yüksel'i ilişkiye girdiği için öldürdüğünü söyledi. Salim, 'Narin'i parça parça suya at' dedi. Salim beni Arif’in evine götürdü. 2. odada Narin’in cesedi vardı. Ben evde bağırma sesi duymadım. Ben ve Salim dışında kimse yoktu. Salim’in evinde de kimse yoktu. Odaya girdiğimde Narin'in öldüğünü gördüm. Salim beni tehdit etti, 'çocuğunu öldürürüm' dedi. Narin'e baktım, ağzından köpük çıktı. Beni tehdit ettiği için yapmak zorunda kaldım. Silah ile beni tehdit etti. 'Oğlun Muhammed’in kafasına ve senin kafana sıkarım' dedi. Ben de korktum. Evde, Enes ile Yüksel'i görmedim. Salim dışarı çıktı, battaniye getirdi. Ben evde yalnızdım kimseyi görmedim. Sonra Salim ile battaniyeye sardık. Ardından da benim arabanın yanına gittik o sırada kimse bizi görmedi. Kırmızı arabama koydum. O sırada Yüksel’i gördüm yukardan, ağlıyordu. Ben Narin'in öldürüldüğünü görmedim. Narin'i evin içine koyduğumda, bizim evin üstü yüksekti tepede Yüksel'i gördüm eli yüzünde bana bakıyordu. Enes’i hiç görmedim. Enes, bu işin hiçbir yerinde. Salim, parçala dedi yapamadım. Benim oraya çuvalı taşıdığımı sadece Salim ve Yüksel biliyordu. Ağabeyime tarla teklif edildi. Salim ile Yüksel arasındaki ilişkiyi bilmiyordum. Narin’i oradan çıkaracaktım, fırsatım olmadı."

ENES GÜRAN NE DEDİ? "Narin anneme, 'Saat 13.00 oldu, camiye gideceğim"' dedi. Daha sonra Narin’i görmedim. Koltuğa uzanıp yattım. Uyurken biri beni aradı, saat 16.00 sıralarında annemi ve Hediye’yi gördüm. Sonra dışarı çıktım. Saat 17.30 sıralarıydı. Telefonla oynuyordum, annem abimi aramam gerektiğini söyledi. Geç geleceklerini söylediler. Sonra arkadaşlarımla sigara içiyordum. Salim Güran'ı hiç görmedim. (Hakim: Senin hoş olmayan bir görüntü içerisinde olduğun iddia ediliyor) Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. (Hakim: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?) Kesinlikle hayır. Sırtımdaki izler arama yaparken oldu. Bana Salim Güran ile ilgili sorular sorulurken işkence edildi. Nevzat ile ilgili söylediklerim doğru. Köyün en pis insanıdır, kekemedir."

YÜKSEL GÜRAN NE DEDİ? "Yemin ederim gözüm kör olsun. Kuran kursuna gittikten sonra bir daha hiç görmedim. Narin, benim çocuğum nasıl öldürebilirim. (Hakim: Salim veya Enes öldürmüş olabilir mi?) Hayır. (Hakim: Nevzat öldürmüş olabilir mi?) Her şey ortada. (Hakim: HTS analiz raporu var. Senin ve Enes'in telefonu evde ve 15.20'de Salim eve giriyor.) Kesinlikle hayır. Salim ile kesinlikle ilişkim yoktur. Namusuna leke sürdüler; ben 22 senelik evliyim 5 çocuğum var. 22 senedir kocam bana tokat atmadı gül gibi baktı. Salim ile ilişkim olsa beni öldürün, namusuma leke sürmeyin." Nevzat Bahtiyar'a dönerek "yalan söylüyor" dedi. Ardından kürsüyü yumruklayarak "Yalan söylüyor bu" dedi. "Bana herkes öyle söyledi. Narin'i 17.00'de, 18.00'de gördüklerini söylediler. Bir ara Narin geldi elinde 20 lira vardı. Ben "kim verdi" dedim. "Nevzat abi verdi" dedi. Sonra aklıma geldi. Bu adam delirmiş kızımı öldürmüş. Bu şerefsiz evimize gelmedi. Allah’a havale ediyorum, ikimize iftira atıyor."

SALİM GÜRAN NE DEDİ? "Nevzat bahçenin içindeydi. Ne selam verdim ne de konuştum. 2 aydır konuşmuyorduk. Arif'in parasını vermiyordu. Bana selam vermiyor ben de ona selam vermiyordum. Ben Nevzat'a 'Arif'in parasını öde' dedim. Narin'in kaybolduğunu 18.30 gibi öğrendim. (Hakim: Ses kaydı alan programı telefonuna neden indirdin?) Toplantı için, bende unutkanlık var o yüzden indirdim. (Hakim: Narin kaybolduktan sonra o program sana lazım neden sildin?) Ben silmedim. (Hakim: Narin kaybolduğu gece saat 12'de silmişsin.) Ben o programdan anlamıyorum. (Hakim: Sen de çok zekisin, sen bu salondaki herkesi suya götürüp susuz getirirsin. Asıl o tarihte işine yarayacak o programı sildin.) (Hakim: Telefon mesajlarını silmişsin. Neden?) Eskort mesajlarını silmiştim. (Hakim: Ama silmen gerekeni silmemişsin WhatsApp'ta eskort mesajları duruyor diğer mesajları silmişsin.) Silmemiş miyim? (Hakim: Narin'i kim öldürdü?) Kim öldürmüş bilmiyorum. Üfürükçü getirdiler; onların evinin etrafında, üfürükçü Nevzat'ın evinin orayı gösterdi. Üvey annemin etrafında dolaştırıyorlar ben de üvey annemden dahi şüphelendim. Kimseyle husumetimiz yok. Nevzat ile küçük bir husumet vardı. Arif sorun yok dediği için benim için sorun yok. (Hakim: Jandarma tutanağında sen yanlış yönlendirmişsin.) Ben kimim ki koskoca devleti yönlendireyim? (Hakim: 17.46'da Nevzat ile konuşman var.) Aramadım. (Hakim: Arabanda DNA çıktı.) Arabanın kapısı bozuk, herkesin çocuğu arabaya biniyor. (Hakim: Arabanın şoför koltuğunda DNA var. Nevzat dedi ya, Narin'in ağzından köpük çıkıyor; o köpük arabaya senin elinden bulaşmış olabilir mi?) Kesinlikle hayır. Benim petrol istasyonunda da battaniye içinde Narin'in naaşını taşıdığım söylendi ama asılsız çıktı. Narin, kesinlikle arabaya binmedi. Kesinlikle bu şerefsizliği ağabeyime getirmem. Ben bu kadar alçak mıyım, kardeşimin namusuna laf getireyim. Nevzat, Narin'i kim öldürdü, çık erkek gibi söyle. Adam gibi çık konuş. Üç günlük dünya için yapma. Hepsi yalan. 8 yaşındaki Narin'i, bir meleği neden öldüreyim? Yalan atıyor, Allah belasını versin, yok öyle bir şey."

ARİF GÜRAN NE DEDİ? "Bugün Nevzat Bahtiyar da suçsuz olabilir. Herkesten şüpheleniyorum. Ben HTS bilmem, ben kamera kaydını görmek istiyorum benim için tek delil o. (Enes ile konuşman var cezaevinden. Çok konuşma diyorsun. Ne demek istiyorsun?) Oğlumdur, moral vermeyeyim mi? Ben miyim katil? Oğlumu mu koruyorum? Oğluma ne diyeyim? Sadece moral vermişim. (Salim’in Narin'i öldürmesi için sebebi var mı?) Asla asla olmaz. İlk gün de söyledim. (Eşiniz?) Eşim de asla. Severek evlendik. Hatta annem boyu kısa diye istemedi ben o olacak dedim. 22 yıllık eşim bir şey olsa sesi titrer asla. Kimin parmağı benim kızımın kanında varsa, Rabbim o parmakları çürütsün. Benim gözümde benim ailem bana bunu yapmaz. Eşimden asla şüphelenmedim. Benim kızım herkesin üstündedir. Eşim saat 17.00’de beni aradı ‘Yemeğe gelecek misin?’ dedi. Sesinde tedirginlik yoktu." Mahkeme başkanının, "Şüphelendiğiniz biri oldu mu?" sorusu üzerine Arif Güran, "Benim karşımdadır (Nevzat Bahtiyar)" dedi.

AĞABEY BARAN GÜRAN NE DEDİ? "Enes kesinlikle madde kullanmıyor. Kolunu ısırdı, ben de kolumu duvara vurdum. Bundan haberiniz var mı? Normal bir durum bu. Nevzat çok soğukkanlı 50 cinayet işlemiş gibi. İnsan ilk kez cinayet işlemiş, insan korkar ama o babamın yanına geldi o derece soğukkanlı. Amcam (Salim) sürekli jandarmanın yanında arama yapıyordu. (Hakim: Amcan ile annen arasında ilişki olduğu iddia ediliyor. Enes görse ne yapardı?) Kafasına sıkardı."

OSMAN GÜRAN (NARİN'İN AMCASININ OĞLU) NE DEDİ? "Terliği Muhammet, köy yolunun üstünde almış arabaya. Benim yanıma getirdi ben de Baran'a fotoğrafını attım. (Savcı: Senin 6 kez geçtiğin ve görmediğin terliği, araba ile geçerlerken gözüne takılarak almaları normal mi? Bilmiyorum, öyle dedi. Muhammet buldu deyince araba ile oraya gittik."

MUHAMMET KAYA NE DEDİ? "Enes dayımın oğlu, Salim dayım olur. Süt almaya giderken terliği gördüm. Es geçtim sütü aldım. Dönüşte tekrar terliği gördüm alayım dedim aldım. (Hakim: Oradan yüzlerce kişi geçti. Kimse görmedi de sen nasıl gördün? Acaba sana başka biri söylemiş olabilir mi?) Terliği aldım eve geçtim. Evde toplantı yapılacaktı komutan bağırıyordu. Ben de ona yardımcı olayım dedim. Sonra arabaya bindik. Osman arabada terliği fark etti. Baran'a atalım dedi fotoğrafı attı. (Hakim: Terliği unutmak biraz ilginç belki o yüzden tutuklusun. Neden herkese göstermedin?) Unuttum o panikle. Yüksel terliği gösterince ben olabilir dedim, ki kızın terliği vardı ama sonra baktık numarası farklı. Anladık Narin'in olmadığını."