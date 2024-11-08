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        Haberler Gündem 3. Sayfa Narin SON DAKİKA | Narin duruşmasında sanıklar ne dedi? Duruşmada 2. gün! | Son dakika haberleri

        Narin duruşmasında sanıklar ne dedi? Davanın 2. duruşması başlandı

        Diyarbakır'da, 8 yaşında katledilen Narin Güran davasının ikinci duruşması için 4 sanık ve 26 tanık, saat: 08.00'de, geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesine getirildi. Duruşmanın ilk gününde; tutuklu sanıklar itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes, anne Yüksel, amca Salim dinlendi. Daha sonra müşteki olarak baba Arif Güran ve tanık olarak da Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Sanıklar ve tanıklar saat: 09.30'da duruşma salonuna alındı. Önce Arif Güran, ardından Enes Güran geldi. Peşinden anne Yüksel Güran içeri girdi. Sonrasında da Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar getirildi. Narin'in tutuksuz olan abisi Baran Güran salona çağrıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.11.2024 - 08:36 Güncelleme: 08.11.2024 - 09:58
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        Narin davasında 2. duruşma başladı!
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        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davasında ilk duruşma dün, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti.

        İKİNCİ DURUŞMA İÇİN GETİRİLDİLER

        4 sanık ve 26 tanık, davanın ikinci gününde geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesine getirildi. Duruşmanın, saat 09.00’da başlayacağı dün mahkeme başkanı tarafından bildirildi.

        SANIKLAR SALONA ALINDI

        Sanıklar ve tanıklar sırayla saat: 09.30'da duruşma salonuna alındı. Önce Arif Güran, ardından Enes Güran geldi. Peşinden anne Yüksel Güran içeri girdi. Üzerinde dünkü siyah kıyafetleri var. Sonrasında da Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar getirildi. Narin'in tutuksuz olan abisi Baran Güran salona çağrıldı.

        "ANNEN, KARDEŞİN VE AMCAN SANIK"

        Abi Baran Güran tanık olarak kürsüye geldi. Mahkeme Başkanı, "Annen, amcan ve kardeşin sanık, tanıklık yapmama hakkın var" dedi. İşte Baran Güran'ın ifadesi..

        BARAN GÜRAN: Tanıklık yapacağım. Erzurum'da çalışıyorum, saat 7-8 gibi kardeşim Muhammet aradı Narin'in kaybolduğunu söyledi. Ben de eve geldim caminin orada toplanmışlardı sonra 112'yi aradım.

        HAKİM: Amcanın evine kamera kurulmuş gizli toplantı yapılmış.

        BARAN GÜRAN: Gizli toplantı evde mi olur? Bakan geliyor evi boşaltın diyorlardı, bakan geliyordu gizli toplantı olsa köyde olmazdı.

        HAKİM: Kadınlar kavgası

        BARAN GÜRAN: Ben orada değildim.

        HAKİM: Kadınların ağzı kapatılıyor konuşmasın diye.

        BARAN GÜRAN: Herkes gergin.

        HAKİM: "Erkekler yaptı neden susuyorsunuz" diye kadınlar söylemiş.

        BARAN GÜRAN: Herkes gergin o gerginlikle söylenmiştir.

        HAKİM: Narin kaçırıldı veya öldürüldü diye bir şey duydun mu?

        BARAN GÜRAN: Olay günü bir araba geldiği söylendi bir araba gelmiş o gün biz kaçırılmış dedik. Şıha gidildi ölse ben bilirdim dedi kaçırılmış dedi biz de kaçırılmış sandık.

        DURUŞMA SALONU KARIŞTI

        DİYARBAKIR BAROSU ESKİ BAŞKANI NAHİT EREN: Biz sorgu yaparken sen dışarıdaydın. Salim Güran "Sen neyin peşindesin" dedi. Baran'ın da peşinde olduğu şeyin peşindeyim.

        Bu sırada baba Arif Güran ağlamaya başladı

        DİYARBAKIR BAROSU ESKİ BAŞKANI NAHİT EREN: Arif bey lütfen benim neyin peşinde olduğumu söylemem lazım benim amacım; yaşamıma da neden olsa 3 çocuk babası olarak mis gibi kokan Narin'in katilinin peşindeyim. O yüzden Baran sana Adli Tıp'ta kardeşini göstermedim o kokuyu alma diye sen de mis kokusuyla kalsın diye.

        Arif Güran haykırarak Kürtçe konuşmaya başladı. Güran "Kızım katledilmiş sen ne diyorsun" diye bağırdı. Ardından duruşma salonundan çıkartıldı.

        Duruşmayı takip eden Güran ailesi mensupları, Nahit Eren'e isyan edip, "Onu istemiyoruz" dedi. Sanık avukatları da "Böyle yargılama yapılamaz" diye tepki gösterdi. Mahkeme başkanı da duruşmayı izleyen Güran ailesi fertlerinin yanına gitti ve kendilerini sakinleştirmeye çalıştı.

        Duruşma salonu karıştı. Mahkeme başkanı, avukatlara "Soruyu direkt soracaksınız. Direkt sorulmazsa salondan çıkartırım" dedi.

        TUTUKLU SANIKLAR DURUŞMADA NE SÖYLEDİ?

        Dünkü duruşmada sırasıyla tutuklu sanıklar: İtirafçı komşu Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes, anne Yüksel, amca Salim ve "müşteki" olarak baba Arif Güran ile tanık olarak Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar dinlendi. İşte Narin davasında ilk günün ardından tutuklu sanıkların ifadelerinden çarpıcı notlar...

        NEVZAT BAHTİYAR NELER DEDİ?

        "Salim, Narin eve geldiğinde, Salim ile Yüksel'i ilişkiye girdiği için öldürdüğünü söyledi. Salim, 'Narin'i parça parça suya at' dedi. Salim beni Arif’in evine götürdü. 2. odada Narin’in cesedi vardı. Ben evde bağırma sesi duymadım. Ben ve Salim dışında kimse yoktu. Salim’in evinde de kimse yoktu. Odaya girdiğimde Narin'in öldüğünü gördüm. Salim beni tehdit etti, 'çocuğunu öldürürüm' dedi. Narin'e baktım, ağzından köpük çıktı. Beni tehdit ettiği için yapmak zorunda kaldım.

        Silah ile beni tehdit etti. 'Oğlun Muhammed’in kafasına ve senin kafana sıkarım' dedi. Ben de korktum. Evde, Enes ile Yüksel'i görmedim. Salim dışarı çıktı, battaniye getirdi. Ben evde yalnızdım kimseyi görmedim. Sonra Salim ile battaniyeye sardık. Ardından da benim arabanın yanına gittik o sırada kimse bizi görmedi. Kırmızı arabama koydum.

        O sırada Yüksel’i gördüm yukardan, ağlıyordu. Ben Narin'in öldürüldüğünü görmedim. Narin'i evin içine koyduğumda, bizim evin üstü yüksekti tepede Yüksel'i gördüm eli yüzünde bana bakıyordu. Enes’i hiç görmedim. Enes, bu işin hiçbir yerinde. Salim, parçala dedi yapamadım. Benim oraya çuvalı taşıdığımı sadece Salim ve Yüksel biliyordu. Ağabeyime tarla teklif edildi. Salim ile Yüksel arasındaki ilişkiyi bilmiyordum. Narin’i oradan çıkaracaktım, fırsatım olmadı."

        ENES GÜRAN NE DEDİ?

        "Narin anneme, 'Saat 13.00 oldu, camiye gideceğim"' dedi. Daha sonra Narin’i görmedim. Koltuğa uzanıp yattım. Uyurken biri beni aradı, saat 16.00 sıralarında annemi ve Hediye’yi gördüm. Sonra dışarı çıktım. Saat 17.30 sıralarıydı. Telefonla oynuyordum, annem abimi aramam gerektiğini söyledi. Geç geleceklerini söylediler. Sonra arkadaşlarımla sigara içiyordum. Salim Güran'ı hiç görmedim. (Hakim: Senin hoş olmayan bir görüntü içerisinde olduğun iddia ediliyor) Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok.

        (Hakim: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?) Kesinlikle hayır. Sırtımdaki izler arama yaparken oldu. Bana Salim Güran ile ilgili sorular sorulurken işkence edildi. Nevzat ile ilgili söylediklerim doğru. Köyün en pis insanıdır, kekemedir."

        YÜKSEL GÜRAN NE DEDİ?

        "Yemin ederim gözüm kör olsun. Kuran kursuna gittikten sonra bir daha hiç görmedim. Narin, benim çocuğum nasıl öldürebilirim. (Hakim: Salim veya Enes öldürmüş olabilir mi?)

        Hayır. (Hakim: Nevzat öldürmüş olabilir mi?) Her şey ortada. (Hakim: HTS analiz raporu var. Senin ve Enes'in telefonu evde ve 15.20'de Salim eve giriyor.) Kesinlikle hayır. Salim ile kesinlikle ilişkim yoktur. Namusuna leke sürdüler; ben 22 senelik evliyim 5 çocuğum var. 22 senedir kocam bana tokat atmadı gül gibi baktı. Salim ile ilişkim olsa beni öldürün, namusuma leke sürmeyin." Nevzat Bahtiyar'a dönerek "yalan söylüyor" dedi. Ardından kürsüyü yumruklayarak "Yalan söylüyor bu" dedi.

        "Bana herkes öyle söyledi. Narin'i 17.00'de, 18.00'de gördüklerini söylediler. Bir ara Narin geldi elinde 20 lira vardı. Ben "kim verdi" dedim. "Nevzat abi verdi" dedi. Sonra aklıma geldi. Bu adam delirmiş kızımı öldürmüş. Bu şerefsiz evimize gelmedi. Allah’a havale ediyorum, ikimize iftira atıyor."

        SALİM GÜRAN NE DEDİ?

        "Nevzat bahçenin içindeydi. Ne selam verdim ne de konuştum. 2 aydır konuşmuyorduk. Arif'in parasını vermiyordu. Bana selam vermiyor ben de ona selam vermiyordum. Ben Nevzat'a 'Arif'in parasını öde' dedim. Narin'in kaybolduğunu 18.30 gibi öğrendim. (Hakim: Ses kaydı alan programı telefonuna neden indirdin?) Toplantı için, bende unutkanlık var o yüzden indirdim. (Hakim: Narin kaybolduktan sonra o program sana lazım neden sildin?) Ben silmedim. (Hakim: Narin kaybolduğu gece saat 12'de silmişsin.) Ben o programdan anlamıyorum. (Hakim: Sen de çok zekisin, sen bu salondaki herkesi suya götürüp susuz getirirsin. Asıl o tarihte işine yarayacak o programı sildin.)

        (Hakim: Telefon mesajlarını silmişsin. Neden?) Eskort mesajlarını silmiştim. (Hakim: Ama silmen gerekeni silmemişsin WhatsApp'ta eskort mesajları duruyor diğer mesajları silmişsin.) Silmemiş miyim? (Hakim: Narin'i kim öldürdü?) Kim öldürmüş bilmiyorum. Üfürükçü getirdiler; onların evinin etrafında, üfürükçü Nevzat'ın evinin orayı gösterdi. Üvey annemin etrafında dolaştırıyorlar ben de üvey annemden dahi şüphelendim. Kimseyle husumetimiz yok. Nevzat ile küçük bir husumet vardı. Arif sorun yok dediği için benim için sorun yok.

        (Hakim: Jandarma tutanağında sen yanlış yönlendirmişsin.) Ben kimim ki koskoca devleti yönlendireyim? (Hakim: 17.46'da Nevzat ile konuşman var.) Aramadım. (Hakim: Arabanda DNA çıktı.) Arabanın kapısı bozuk, herkesin çocuğu arabaya biniyor. (Hakim: Arabanın şoför koltuğunda DNA var. Nevzat dedi ya, Narin'in ağzından köpük çıkıyor; o köpük arabaya senin elinden bulaşmış olabilir mi?) Kesinlikle hayır. Benim petrol istasyonunda da battaniye içinde Narin'in naaşını taşıdığım söylendi ama asılsız çıktı. Narin, kesinlikle arabaya binmedi.

        Kesinlikle bu şerefsizliği ağabeyime getirmem. Ben bu kadar alçak mıyım, kardeşimin namusuna laf getireyim. Nevzat, Narin'i kim öldürdü, çık erkek gibi söyle. Adam gibi çık konuş. Üç günlük dünya için yapma. Hepsi yalan. 8 yaşındaki Narin'i, bir meleği neden öldüreyim? Yalan atıyor, Allah belasını versin, yok öyle bir şey."

        ARİF GÜRAN NE DEDİ?

        "Bugün Nevzat Bahtiyar da suçsuz olabilir. Herkesten şüpheleniyorum. Ben HTS bilmem, ben kamera kaydını görmek istiyorum benim için tek delil o. (Enes ile konuşman var cezaevinden. Çok konuşma diyorsun. Ne demek istiyorsun?) Oğlumdur, moral vermeyeyim mi? Ben miyim katil? Oğlumu mu koruyorum? Oğluma ne diyeyim? Sadece moral vermişim. (Salim’in Narin'i öldürmesi için sebebi var mı?) Asla asla olmaz. İlk gün de söyledim. (Eşiniz?) Eşim de asla. Severek evlendik. Hatta annem boyu kısa diye istemedi ben o olacak dedim. 22 yıllık eşim bir şey olsa sesi titrer asla.

        Kimin parmağı benim kızımın kanında varsa, Rabbim o parmakları çürütsün. Benim gözümde benim ailem bana bunu yapmaz. Eşimden asla şüphelenmedim. Benim kızım herkesin üstündedir. Eşim saat 17.00’de beni aradı ‘Yemeğe gelecek misin?’ dedi. Sesinde tedirginlik yoktu."

        Mahkeme başkanının, "Şüphelendiğiniz biri oldu mu?" sorusu üzerine Arif Güran, "Benim karşımdadır (Nevzat Bahtiyar)" dedi.

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