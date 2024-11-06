Beşiktaş'ın Malmö maçı muhtemel 11'i
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, dördüncü maçında İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek. Üç maç sonunda 3 puan toplayan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek ilk 8 iddiasını sürdürmek istiyor. Beşiktaş-Malmö maçı öncesi futbolseverler Giovanni van Bronckhorst'un sahaya süreceği kadroyu merak ediyor. İşte Beşiktaş'ın Malmö maçı muhtemel 11'i...
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bu akşam İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Sven Jablonski yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi'ne üst üste aldığı yenilgilerle başlayan Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyeti hedefliyor. Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'da konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş ilk galibiyetini Fransa deplasmanında geçen hafta Olimpik Lyon'u 1-0 yenerek aldı.
Geride kalan 3 haftada Beşiktaş gibi 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Malmö ise kendi sahasında Glasgow Rangers'a 2-0, Olympiacos'a 1-0 mağlup oldu. İsveç ekibi tek galibiyetini ise Azerbaycan takımı Karabağ'ı 2-1 yenerek elde etti.
IMMOBILE SAKAT
Siyah-beyazlı takım Malmö maçına golcü oyuncusu Ciro Immobile'den yoksun çıkacak. Kasımpaşa maçında sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan İtalyan golcü, Malmö maçında takımını yalnız bırakacak.
MALMÖ İLE 7. RANDEVU
Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 maçta İsveç ekibi 4 mücadeleden galibiyetle ayrılırken 1 maçı Beşiktaş kazandı, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.
AVRUPA'DA 248. SINAV
Beşiktaş, Avrupa'da 248. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 247 müsabakada 93 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı. Avrupa arenasında 330 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 376 gol gördü.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
Mert
Svensson
Gabriel Paulista
Uduokhai
Emirhan (Masuaku)
Ndour
Gedson Fernandes
Joao Mario