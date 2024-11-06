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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Malmö maçı muhtemel 11'i - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ın Malmö maçı muhtemel 11'i

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, dördüncü maçında İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek. Üç maç sonunda 3 puan toplayan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek ilk 8 iddiasını sürdürmek istiyor. Beşiktaş-Malmö maçı öncesi futbolseverler Giovanni van Bronckhorst'un sahaya süreceği kadroyu merak ediyor. İşte Beşiktaş'ın Malmö maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.11.2024 - 10:05 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:07
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        1

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bu akşam İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Sven Jablonski yönetecek.

        2

        UEFA Avrupa Ligi'ne üst üste aldığı yenilgilerle başlayan Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyeti hedefliyor. Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'da konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş ilk galibiyetini Fransa deplasmanında geçen hafta Olimpik Lyon'u 1-0 yenerek aldı.

        3

        Geride kalan 3 haftada Beşiktaş gibi 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Malmö ise kendi sahasında Glasgow Rangers'a 2-0, Olympiacos'a 1-0 mağlup oldu. İsveç ekibi tek galibiyetini ise Azerbaycan takımı Karabağ'ı 2-1 yenerek elde etti.

        4

        IMMOBILE SAKAT

        Siyah-beyazlı takım Malmö maçına golcü oyuncusu Ciro Immobile'den yoksun çıkacak. Kasımpaşa maçında sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan İtalyan golcü, Malmö maçında takımını yalnız bırakacak.

        5

        MALMÖ İLE 7. RANDEVU

        Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 maçta İsveç ekibi 4 mücadeleden galibiyetle ayrılırken 1 maçı Beşiktaş kazandı, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.

        6

        AVRUPA'DA 248. SINAV

        Beşiktaş, Avrupa'da 248. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 247 müsabakada 93 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı. Avrupa arenasında 330 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 376 gol gördü.

        7

        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

        8

        Mert

        9

        Svensson

        10

        Gabriel Paulista

        11

        Uduokhai

        12

        Emirhan (Masuaku)

        13

        Ndour

        14

        Gedson Fernandes

        15

        Joao Mario

        16

        Rafa Silva

        17

        Muçi

        18

        Semih (Mustafa)

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