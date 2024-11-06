Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD seçim sonuçları son dakika: ABD'nin yeni başkanı Donald Trump mı, Kamala Harris mi olacak? | Dış Haberler

        ABD'nin yeni başkanı Donald Trump mı, Kamala Harris mi olacak?

        Dünyanın gözü ABD'nin başkanlık seçimlerine kilitlendi. ABD ilk kadın başkanını mı seçecek, yoksa ikinci bir Donald Trump dönemine evet mi diyecek? 82 milyonu aşkın vatandaşının erken oy kullandığı seçimde sona gelinmek üzere. Başkanlık yarışının tüm detaylarını ve ayrıntılı sonuçları anbean haberturk.com'dan takip edebilirsiniz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 00:49 Güncelleme: 06.11.2024 - 00:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milyonlarca Amerikalı, dört yıl süreyle görev yapacak 47. ABD Başkanı'nı belirlemek için sandığa gitti. Oy verme işlemi doğu eyaletlerinde 5 Kasım günü TSİ 14.00'te başladı, önümüzdeki saatlerde sandıklar kapanacak.

        Cumhuriyetçilerin adayı 78 yaşındaki Donald Trump, 2020 seçimlerindeki yenilginin ardından yeniden Beyaz Saray'a dönmeyi beklerken, Demokratların adayı 60 yaşındaki Başkan Yardımcısı Kamala Harris ABD'nin ilk kadın başkanı olmak istiyor.

        Başkan yardımcılığı için ise Cumhuriyetçilerden Ohio Senatörü James David Vance ile Demokratlardan Minnesota Valisi Tim Walz karşı karşıya geliyor.

        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi? Haberi Görüntüle
        Trump oyunu kullandı
        Trump oyunu kullandı Haberi Görüntüle

        Sandıklar, Virginia ve Florida'da 19.00'da (TSİ Çarşamba 03.00), Washington DC ve Pensilvanya'da 20.00'da (TSİ Çarşamba 04.00), New York'ta ise 21.00'de (TSİ Çarşamba 05.00) kapanacak.

        Başkanlık seçimini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek 4 yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak.

        TEMSİLCİLER MECLİSİ VE SENATO ÜYELERİ DE SEÇİLECEK

        Amerikan halkı, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra Kongrenin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 üyeli Senatodaki 34 sandalye için de oy veriyor.

        ABD TARİHİNİN EN BELİRSİZ SEÇİMİ

        ABD tarihinde ilk kez bu kadar 'belirsiz' bir seçime gitti. Ulusal çapta yapılan anketlerde Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki puan farkı 1-2'yi geçmedi.

        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı? Haberi Görüntüle

        SALINCAK EYALETLERİN ÖNEMİ

        Seçimin kaderini ise küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebilen "salıncak" eyaletler belirleyecek. Bu yüzden 2024 başkanlık seçimlerinde herkesin gözü Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin eyaletlerinde.

        270 delegeye ulaşan adayın başkanlığı kazandığı ABD'de, salıncak eyaletlerin toplam 93 delegesi bulunuyor. Nüfusu itibarıyla çok delegeye sahip Pensilvanya ise ayrı bir öneme sahip, 19 Seçiciler Kurulu delegesi ile rekabetin en çok yaşanacağı bölge olacak.

        16 delegeye sahip olan Georgia, Cumhuriyetçi eğilimli bir eyalet olmasına rağmen 2020 seçimlerinde Biden galip çıkmıştı. Nevada ise salıncak eyaletler arasında 6 ile en az delegeye sahip.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD seçim
        #Donald Trump
        #Kamala Harris
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump oyunu kullandı
        Trump oyunu kullandı
        Netanyahu, Savunma Bakanını görevden aldı
        Netanyahu, Savunma Bakanını görevden aldı
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?
        Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
        Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        ABD seçimi piyasaları ve Türk ekonomisini nasıl etkiler?
        ABD seçimi piyasaları ve Türk ekonomisini nasıl etkiler?
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Merkez Bankası'ndan 'kompozisyon' vurgusu
        Merkez Bankası'ndan 'kompozisyon' vurgusu
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Tottenham’a özel plan
        Tottenham’a özel plan
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Yine açık kapı faciası!
        Yine açık kapı faciası!
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"