Vücudumuzun gizli kahramanları: Vitaminler hakkında bilmeniz gereken her şey! Hangi vitamin ne işe yarıyor?

Folik Asit (B9 vitamini): Gebelik öncesi ve sırasında alınması önerilen folik asit, bebeğin sinir sisteminin gelişimi için gereklidir. Ispanak, baklagiller ve bazı tahıllarda bulunur.

Demir ve Vitamin C İlişkisi: Demir emilimini artırmak için C vitamini bakımından zengin besinlerle birlikte alınmalıdır. Örneğin, et ile birlikte portakal suyu tüketmek demir emilimini artırabilir.

