Vücudumuzun gizli kahramanları: Vitaminler hakkında bilmeniz gereken her şey! Hangi vitamin ne işe yarıyor?

YAĞDA ÇÖZÜNEN VİTAMİNLER

A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünebilen vitaminlerdir. Bu vitaminler, vücut tarafından karaciğer ve yağ dokularında depolanabilir, böylece ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere hazırda tutulurlar. Vücudun bu vitaminleri absorbe edebilmesi için besinlerle birlikte yağ alması gerekir.