ABD'de karar günü: Sandık çıkış anketleri ne diyor? Dünyanın gözü ABD Başkanlık Seçimleri'nde. ABD ilk kadın başkanını mı seçecek, yoksa ikinci bir Donald Trump dönemine evet mi diyecek? ABD'de, TSİ 04.00 itibariyle 16 eyalet ile başkent Washington DC'deki oy kullanma işlemleri tamamlandı. Gelen ilk sonuçlara göre Trump 120 delegeye, Harris 99 delegeye ulaştı. Peki sandık çıkış anketleri ne diyor?

Habertürk Giriş: 06.11.2024 - 05:16 Güncelleme: 06.11.2024 - 05:21 facebook

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