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        Haberler Dünya NYT'den ilk seçim tahmini: Trump'ın kazanma ihtimali yüksek | Dış Haberler

        NYT'den ilk seçim tahmini: Trump'ın kazanma ihtimali yüksek

        Dünya, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump mı yoksa Kamala Harris mi olacak sorusunun yanıtını bekliyor. ABD genelinde henüz sandıkların tamamı kapanmadı ancak, saat 06.55 itibariyle Trump 210 delegeye, Harris ise 113 delegeye ulaştı. NYT, ilk seçim sonuçlarından gelen yaptığı analizde Trump'ın kazanma eğiliminin daha yüksek olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 06:20 Güncelleme: 06.11.2024 - 06:57
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        NYT'den ilk seçim tahmini: Trump'ın kazanma ihtimali yüksek
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        Dünyanın gözü ABD Başkanlık seçimlerine kilitlendi, ABD'nin doğusunda sandıklar kapandı, Batıda oy verme işlemi sürüyor. Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasındaki yarış kıyasıya sürüyor.

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        Saat 06.55 itibariyle Trump 210, Harris 113 delegeye ulaştı. New York Times'ın seçim sonucu tahminine ilişkin ilk analizinde Trump'ın yüzde 70 civarında kazanma ihtimalinin olduğu ifade edildi. İbre dakikalar içinde yüzde 69 ila yüzde 73 arasında gidip geldi. Şu an ise yüzde 88 bandında.

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        Dört yıl önce, New York Times'ın "The Needle" (iğne) özelliği, oylar sayılmaya başlandığı andan itibaren seçim sonuçlarını tahmin etmek için kullanılan başlıca istatistiksel araçtı. Bu gece de çeşitli eyaletlerde sandıklar birbiri ardına kapanırken ve oy sayımı başlarken, ünlü "Needle" geri döndü.

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        6 Kasım Çarşamba sabahına karşı ABD'den seçim sonuçlarına gelen ilk verilerin ardından NYT'de seçimin ibresi Trump'a döndü. Şu anki sonuçlara göre, TSİ 06.55 Trump 210 , Harris 113 delegeye ulaştı.

        NYT'nin ara sonuçlara göre Donald Trump'ın delege sayısında Kamala Harris'e göre avantajlı olduğu sırada, iğne Trump'ın kazanma eğiliminin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

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