Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk ciddi sınavında Tottenham'ı ağırlayacak Galatasaray'da sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor. Buruk zorlu maç için dizilimini henüz belirleyebilmiş değil. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi’nde namağlup olan sarı-kırmızılılar, bu organizasyonda ilk kez Tottenham gibi güçlü bir rakiple karşı karşıya gelecek.
Rakibini uzun süredir mercek altına alan Okan Buruk dizilimini henüz belirleyebilmiş değil.
Premier Lig’de hücum istatistiklerinde Manchester City’den sonra ikinci sırada yer alan Tottenham’a karşı önlemler almak istiyor.
Beşiktaş maçındaki 4-4-2 ile orta sahanın kolay geçildiğini düşünen Buruk taktik antrenmanlarda tek santrforlu dizilim ile çalışmalar yaptırdı. 4-2–3-1 diziliminde ise Okan Buruk ve kurmaylarını sol bek bölgesi düşündürüyor.
Sakatlığını atlatan ancak halen bireysel olarak çalışan Ismail Jakobs’un oynayacak duruma gelememesi dörtlü savunmayı soru işareti haline getirdi.
Buruk, Tottenham’ın hızlı ayaklarına karşı Berkan Kutlu’nun geniş alanda zor durumda kalabileceğini düşünüyor.