Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor! - Futbol Haberleri

        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk ciddi sınavında Tottenham'ı ağırlayacak Galatasaray'da sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor. Buruk zorlu maç için dizilimini henüz belirleyebilmiş değil. İşte detaylar...

        Giriş: 06.11.2024 - 10:27 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Avrupa Ligi’nde namağlup olan sarı-kırmızılılar, bu organizasyonda ilk kez Tottenham gibi güçlü bir rakiple karşı karşıya gelecek.

        2

        Rakibini uzun süredir mercek altına alan Okan Buruk dizilimini henüz belirleyebilmiş değil.

        3

        Premier Lig’de hücum istatistiklerinde Manchester City’den sonra ikinci sırada yer alan Tottenham’a karşı önlemler almak istiyor.

        4

        Beşiktaş maçındaki 4-4-2 ile orta sahanın kolay geçildiğini düşünen Buruk taktik antrenmanlarda tek santrforlu dizilim ile çalışmalar yaptırdı. 4-2–3-1 diziliminde ise Okan Buruk ve kurmaylarını sol bek bölgesi düşündürüyor.

        5

        Sakatlığını atlatan ancak halen bireysel olarak çalışan Ismail Jakobs’un oynayacak duruma gelememesi dörtlü savunmayı soru işareti haline getirdi.

        6

        Buruk, Tottenham’ın hızlı ayaklarına karşı Berkan Kutlu’nun geniş alanda zor durumda kalabileceğini düşünüyor.

        7

        Statü gereği oynayamayacak Roland Sallai’nin yokluğu da Barış Alper Yılmaz’ı ön bölge için alternatifsiz haline getiriyor.

        8

        Buruk ve kurmayları dizilime son taktik antrenmanda yapacakları denemeler ve sonrasındaki maç toplantısında karar verecek.

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        Kamala Harris'in ekibinden ilk açıklama!
        Kamala Harris'in ekibinden ilk açıklama!
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        NYT'den seçim tahmini: Trump'ın kazanma ihtimali yüksek
        NYT'den seçim tahmini: Trump'ın kazanma ihtimali yüksek
        Minibüsüyle gidiyordu... Başından vurularak öldürüldü!
        Minibüsüyle gidiyordu... Başından vurularak öldürüldü!
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Kentsel dönüşüm sigortayı ucuzlatacak
        Kentsel dönüşüm sigortayı ucuzlatacak
        "Belarus'a gideceğim"
        "Belarus'a gideceğim"
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        Model uçak olduğu değerlendirilen hava aracı düştü
        Model uçak olduğu değerlendirilen hava aracı düştü