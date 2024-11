Küllerinden doğdu: Dört yılın ardından Donald Trump'ın dönüşü

Cumhuriyetçilerin Başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump, 2020'de mevcut Başkan Joe Biden'a karşı kaybettiğinde, bu onun siyasi kariyerinin ölüm çanı gibi görünüyordu. 2016-2020 yılları arasındaki Başkanlık dönemi kaosla ve pandemiyle sona ermişti. Cumhuriyetçiler için bile artık 'problem' adamdı.

Bugün ise Trump seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre kazanarak, daha önce ABD Başkanlık Seçimleri'ni kaybettikten sonra Beyaz Saray'a geri dönen ABD tarihindeki sadece ikinci kişi oldu.

Trump özellikle Hispaniklerde ve 30 yaş altı seçmen nüfusunda oyunu ciddi derecede artırarak anketleri bir kez daha yanılttı. Hem toplam oyda hem de kritik eyaletlerin hepsini alarak delege sayısında rakibi Demokrat Kamala Harris'e üstünlük kurdu.

Biden'ın yemin töreninin yapıldığı gün Trump 152 yıllık geleneği bozarak törene katılmayı reddetti, bunun yerine sabah erken saatlerde Mar-a-Lago'daki malikanesine uçtu. Yanında en yakın yardımcıları ve ailesinden bir avuç kişi vardı. Eski Başkan'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonraki dönemini anlatan "Trump in Exile" kitabının yazarı Meridith McGraw'a göre Trump'ın ruh hali asık suratlıydı:

"Kızgındı, hayal kırıklığına uğramıştı, günlerini nasıl geçireceğinden emin değildi ve siyasi geleceği için bir planı yoktu."

O ay medyada yer alan haberler ve siyasi konuşmalar Trump'ın geleceğine ilişkin bu belirsizliği yansıtıyordu. Açık bir seçim yenilgisinin ardından Kongre'de yaşanan kaotik sahnelerden sonra, bazıları daha da kesin konuşarak Trump için geri dönüşün olmadığını öne sürdü.

Mesajı kaybettikten hemen sonra verdi

The Hill'de yayınlanan bir köşe yazısında "Ve işte böyle, Donald J. Trump'ın cesur, yanıcı ve bazen de parlak siyasi kariyeri sona eriyor" deniyordu. Ocak 2021'de The New York Times'ta yayınlanan bir köşe yazısının alt başlığı ise şöyle diyordu: "Korkunç deney sona erdi." Başlık daha da açıktı: "Başkan Donald J. Trump: Son."