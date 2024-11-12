Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için sürpriz bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Nijeryalı forvetin bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılı ekibe, İngiltere'den bir sürpriz talip daha çıktı.
Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, gösterdiği başarılı performansla adeta taraftarın sevgilisi haline geldi.
Sarı-kırmızılı yönetim, Napoli'den yıldız golcünün bonservisini almak için harekete geçti.
Sarı-kırmızılı yönetim, Napoli'den yıldız golcünün bonservisini almak için harekete geçti.
Dev transfer için sponsorluk görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılara, İngiltere'den bir rakip daha çıktı.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Chelsea ve Galatasaray, Osimhen'i kadrosuna katmak için yarışırken, Arsenal ve Newcastle United da yarışa dahil oldu.
Alexander Isak'ın olası ayrılığında Newcastle United'ın, Osimhen'i kadrosuna katmak için girişimlere başlayacağı iddia edildi.
Yıldız golcünün bonservisini elinde bulunduran Napoli, yaklaşık 75 milyon euroluk bir bedel karşılığında ayrılığa sıcak bakıyor.
GALATASARAY KARNESİ
Sarı kırmızılı formayla 9 maçta süre alan yıldız forvet, 8 kez ağları havalandırırken, 4 kez de gol pası verdi.
TransferMarkt'e göre; 25 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.