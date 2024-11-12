Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Arda Güler için flaş Fenerbahçe ve transfer iddiası! - Futbol Haberleri

        Arda Güler için flaş Fenerbahçe ve transfer iddiası!

        Real Madrid'de kariyerini sürdüren Arda Güler, bu sezon istediği kadar süre alamadı ve teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından tercih edilmedi. İspanyol basını, milli yıldız için flaş bir iddia ortaya attı ve Fenerbahçe detayını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 14:42 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlılarda beklediği süreyi alamadı.

        2

        İspanyol basını milli yıldızın ayrılabileceğini belirtirken; gazeteci Eduardo Inda, Arda Güler-Ancelotti ikilisinin perde arkasını anlattı.

        3

        "Cumartesi günü sahaya çıktığı nadir anlardan biriydi" ifadelerini kullanan Inda, "Arda Güler neredeyse hiç oynamıyor, Ancelotti onu oynatmıyor ve bu yüzden çok üzgün." dedi.

        4

        YARDIMCISI VE OĞLU OYNAMASINI İSTİYOR

        Arda Güler'le ilgili konuşmasına devam eden Inda, "Ancelotti'nin oğlu ve yardımcısı Davide ise oynatılması gerektiğini düşünüyor ancak Ancelotti fiziğini ve savunmayı öne sürüp onu görmezden geliyor." ifadelerini kullandı.

        5

        "OLASILIKLARDAN BİRİ F.BAHÇE"

        19 yaşındaki yıldızın devre arasında kiralık olarak takımdan ayrılabileceği ve olasılıklardan birinin Fenerbahçe olduğu kaydedildi.

        6

        Arda Güler bu sezon 12 maçta 307 dakika süre aldı ve gol - asist katkısı sağlayamadı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ve ifadesi ortaya çıktı
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ve ifadesi ortaya çıktı
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        İlknur'u sokakta öldürmüştü! Vahşeti nasıl tasarladığı ortaya çıktı!
        İlknur'u sokakta öldürmüştü! Vahşeti nasıl tasarladığı ortaya çıktı!
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
        25 yaşındaki Elif'i sokakta öldürdü!
        25 yaşındaki Elif'i sokakta öldürdü!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Almanya'da erken seçim kararı
        Almanya'da erken seçim kararı
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Bitcoin gümüşü solladı
        Bitcoin gümüşü solladı
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?