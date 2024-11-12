Arda Güler için flaş Fenerbahçe ve transfer iddiası!

YARDIMCISI VE OĞLU OYNAMASINI İSTİYOR

Arda Güler'le ilgili konuşmasına devam eden Inda, "Ancelotti'nin oğlu ve yardımcısı Davide ise oynatılması gerektiğini düşünüyor ancak Ancelotti fiziğini ve savunmayı öne sürüp onu görmezden geliyor." ifadelerini kullandı.