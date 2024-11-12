Arda Güler için flaş Fenerbahçe ve transfer iddiası!
Real Madrid'de kariyerini sürdüren Arda Güler, bu sezon istediği kadar süre alamadı ve teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından tercih edilmedi. İspanyol basını, milli yıldız için flaş bir iddia ortaya attı ve Fenerbahçe detayını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlılarda beklediği süreyi alamadı.
İspanyol basını milli yıldızın ayrılabileceğini belirtirken; gazeteci Eduardo Inda, Arda Güler-Ancelotti ikilisinin perde arkasını anlattı.
"Cumartesi günü sahaya çıktığı nadir anlardan biriydi" ifadelerini kullanan Inda, "Arda Güler neredeyse hiç oynamıyor, Ancelotti onu oynatmıyor ve bu yüzden çok üzgün." dedi.
YARDIMCISI VE OĞLU OYNAMASINI İSTİYOR
Arda Güler'le ilgili konuşmasına devam eden Inda, "Ancelotti'nin oğlu ve yardımcısı Davide ise oynatılması gerektiğini düşünüyor ancak Ancelotti fiziğini ve savunmayı öne sürüp onu görmezden geliyor." ifadelerini kullandı.
"OLASILIKLARDAN BİRİ F.BAHÇE"
19 yaşındaki yıldızın devre arasında kiralık olarak takımdan ayrılabileceği ve olasılıklardan birinin Fenerbahçe olduğu kaydedildi.
Arda Güler bu sezon 12 maçta 307 dakika süre aldı ve gol - asist katkısı sağlayamadı.