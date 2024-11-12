5 çocuğun öldüğü yangını komşu anlattı! "Geliyorum" diyen facia!

İzmir'in Selçuk ilçesinde, dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıkmış, evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen 5 kardeş Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) hayatını kaybetmişti.

ANNE İÇİN GÖZALTI KARARI VERİLDİ Anne, Melisa Sinem Akcan. (Fotoğraflar: İHA) AA'da yer alan habere göre çocuklarının babasının cezaevinde olduğu belirtilirken olay sırasında dışarda olan anne Melisa Sinem Akcan hakkında gözaltı kararı verilmişti.

KOMŞULARI DEHŞETİ ANLATTI Aras Bulut Akcan. Ailenin komşusu Soner Şahin (33), yaşanan dehşeti anlattı. Komşu Soner Şahin, yaşanan faciayı anlattı. Yangının 19.30'da çıktığını ve çocukların annesi Melisa Sinem Akcan'ın çığlıklarını duyduklarını anlatan Şahin, "(Esma Teyze koş, çocuklarım öldü) diye bir bağrışma duydum. Annem koşturdu, arkasından ben ve babam koştuk. Babamın elinde fener vardı. Olay anında burası karanlıktı.

"DUMANDAN ZEHİRLENMİŞLER, 1'İNDA YANIKLAR VARDI" Nefes ve Aras bebek hayatlarını kaybetti. Evin içine koşturduk, içerde duman vardı. Annesi de çocukları dışarı çıkarıyordu. Beşinin de zaten hayatını kaybettiğini anladım, dumandan zehirlenmişlerdi. Bir çocukta yanıklar vardı, kararmışlardı." dedi.

"ALIŞVERİŞ İÇİN EVDEN AYRILMIŞ" Şahin, annenin plastik ve hurda toplayarak geçimini sağladığını, alışveriş yapmak için evden ayrıldığını öğrendiklerinin ifade etti.

"PVC KAPININ KOLUNU ÇIKARTIYORMUŞ" Baba Hakan Akcan ve Nefes bebek. Annenin kendilerine sobanın devrilmesi sonucu yangının çıktığını söylediğini belirten Şahin, "Kapılarda kilit yok ama pvc kapı olduğundan kapıyı çekip pvc kolu çıkartıp ayrılıyormuş çocukların yanından, bize de öyle söyledi. Kapıyı çocuklar açmasın diye. Zaten çocukların açma gücü yoktu. Çocuklar zaten 5,4,3 yaşlarındaydı" diye konuştu.

"BİR AY ÖNCE DE EVİN YANINDA YANGIN ÇIKMIŞ" Şahin, 1 ay önce evin yan tarafında hayvanların bakıldığı bölümde de yangın çıktığını kaydederek, "Orada çıkış sebebini tam olarak sorgulamadık. Boş oda gibi bir yerdi. Çocuklar içerde değildi orada bir tane köpek ve 5 yavrusu vardı. Onlar da yanarak öldü" ifadelerini kullandı.

EVDE YATACAK YER YOKMUŞ Annenin babaannesi Ayşe Açar, 5 çocuğunun 5'inin de ölmesinin çok zor olduğunu söyledi. Ellerinden bir şey gelmediğini ifade eden Açar, en son 1 ay kadar önce görüştüklerini, eve zaman zaman ziyarete geldiklerini ancak yatacak yer olmadığı için kalmadıklarını kaydetti.

"KENDİLERİNİ BİLMEDEN GİTTİLER" Açar, "Kendilerini bilmeden gittiler. Biz geldiğimizde kucağımızdan inmezlerdi" dedi. Hatice Tosça ise yangının çıktığı evin yanında oğlunun iş yeri olduğunu söyledi.

"ZEHİRLENEREK ÖLDÜLER" Oğlunun iş yerinden ayrıldıktan sonra yangının çıktığını anlatan Tosça, "30 dakika sonra telefon geldi. Oğlum, 'Anne Hakan'ın çocukları zehirlenerek öldü' dedi. Aileyi tanıyorum." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN OYUNCAKLARI BULUNDU Ekiplerin yangının çıktığı evdeki incelemeleri sürüyor. Yangının söndürüldüğü evin bahçesinde çocuklara ait oyuncaklar ve ailenin bakımını üstlendiği bir köpeğin bulunduğu görüldü.

ANNENİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR Olayın ardından fenalaştığı için Selçuk Devlet Hastanesinde tedavi gören ve soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Melisa Sinem Akcan'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

ÖLÜM NEDENİ: KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ Yangında hayatını kaybeden 5 çocuğun otopsi işlemleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda başladı. Otopsideki ilk bulgulara göre çocukların yangında açığa çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Çocukların vücudunda yanık olmadığı ifade edildi.

"HEPSİ ÜST ÜSTE ÖLMÜŞ" İHA'da yer alan habere göre komşulardan Esma Şahin, dehşet anlarını anlattı. Yangın sırasında koşup yardım ettiklerini ifade eden Şahin, “Çok acı bir olay. Çocukların üstlerini kapıyı kilitlemiş annesi gitmiş. Hepsi üst üste ölmüşler” dedi.

AİLE SED PROGRAMINDAN YARARLANIYORMUŞ DHA'daki habere göre ölen 5 çocuğun ailesinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Sosyal Ekonomik Destek (SED) programından yararlandığı ortaya çıktı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Akcan ailesi düzenli desteklerin yanı sıra, ilave desteklerle birlikte ağustos ayından bu yana toplam 110 bin lira destek ödemesi aldı.