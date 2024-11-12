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        Haberler Magazin Yasadışı bahis reklamı operasyonunda gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil'in savcılık ifadesi ortaya çıktı! Bizi tuzağa düşürmeye çalıştılar - Magazin haberleri

        Mehmet Ali Erbil'in savcılık ifadesi ortaya çıktı

        Yasa dışı bahis reklamında yer alarak teşvikte bulunma iddiasıyla göz altına alınanlar arasında bulunan Mehmet Ali Erbil'in ifadesi ortaya çıktı. Kumar tutkusuyla bilinen Erbil, ifadesinde, hayatında kumar oynamadığını söyledi; "O sitede yayınlananlarda da kumarın sakıncalı olduğunu ve hayatımda hiç oynamadığımı belirttim. Bizi tuzağa düşürmeye çalıştılar. 20 - 25 bin Euro ücret teklifinde bulundular, ben bunu da kabul etmedim. Sonrasında bu şahıslarla yüz yüze görüşmedim" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 09:45 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:43
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        "Hayatımda kumar oynamadım"
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamında yer aldıkları ve teşvikte bulundukları iddiasıyla; aralarında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın bulunduğu 16 kişi, dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

        Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na götürüldü. Şüpheliler, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

        Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

        "40 YILDIR KUMAR OYNUYORUM"

        Mehmet Ali Erbil, daha önce yaptığı röportajda 40 yıldır kumar oynadığını belirterek şunları söylemişti; "Ben, 40 yıldır kumar oynuyorum. İnkâr etmiyorum. Benim gibi 40 yıldır kumar oynayan birinin sürünmesi lâzım. Kendini köprüden atması lâzım. O kadar dikkatli, o kadar hesaplı oynarım ki sadece zevk için oynarım."

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        Mehmet Ali Erbil'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Erbil, ifadesinde, Serdar Ortaç ile ortak arkadaşları olan Barış isimli kişinin Malta'da bir otel açılışına davet edildiklerini belirterek; "Stand-up şeklinde bir şov hazırlamışlardı, orada bizi davet ettiler, çekim yapmaya başladılar. Sahibi bana bir tişört giydirmeye çalıştı, bu tişörtün bahis reklamı içerdiğini olaydan sonra öğrendim. Buna karşı çıktım, misafir olmamızdan dolayı davet edenlerle ters düştüm. O sitede yayınlananlarda da kumarın sakıncalı olduğunu ve hayatımda hiç oynamadığımı belirttim" diye konuştu.

        "HERHANGİ BİR MADDİ KAZANÇ ELDE ETMEDİM"

        Mehmet Erbil, ifadesinin devamında yayının yarım saat sürdüğünü belirterek; "Yayından sonra durumu anlayarak, avukatlarım aracılığıyla basın açıklaması yaptık. Ünal isimli şahıs, beni arayarak kandırmaya çalıştı. YouTube'da bir yayın var diyerek, tekrar bir davette bulundu. Ancak ben durumu anlayarak bu daveti kabul etmedim. 3 ay boyunca teklifini sürdürdü. Bu şahısla detaylı bir tanışıklığımız bulunmuyor. Bu olaydan sonra arkadaşımız Barış da kayboldu. Kendisiyle bir daha görüşmedim. Bu videolarda yer almam karşılığında herhangi bir maddi kazanç elde etmedim. Ancak, Ünal isimli şahıs, 3 ay boyunca beni arayarak, birlikte yayın teklifinde bulunurken, 20 - 25 bin Euro ücret teklifinde bulundular, ben bunu da kabul etmedim. Belirttiğim gibi sonrasında bu şahıslarla yüz yüze görüşmedim" ifadelerini kullandı.

        "BİZİ TUZAĞA DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTILAR"

        Sorgu sırasında Mehmet Ali Erbil'e, yasadışı bahis sitelerinin yayınında Ünal Orhan ile aralarında geçen para karşılığı bahis oyununda 64 bin lira kazandığını bunun emekli maaşı kadar olduğunu belirttiği ifadeleri soruldu.

        Erbil; "Bu muhabbetti, gırgır ortamında gerçekleştirdik. Ancak bu olayla bizi tuzağa düşürmeye çalıştılar. Ben bahse konu ifadeleri hatırlamıyorum. Ben bir şovmenim, yaptığım iş gereği sohbet havasında geçen bir nevi gırgır ortamında bu söylemlerde bulunmuştum, art niyetim yoktu, konuya vakıf olduktan sonra bu kişilerle bir daha iletişime geçmedim" ifadelerini kullandı.

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