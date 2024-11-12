İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamında yer aldıkları ve teşvikte bulundukları iddiasıyla; aralarında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın bulunduğu 16 kişi, dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na götürüldü. Şüpheliler, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

"40 YILDIR KUMAR OYNUYORUM"

Mehmet Ali Erbil, daha önce yaptığı röportajda 40 yıldır kumar oynadığını belirterek şunları söylemişti; "Ben, 40 yıldır kumar oynuyorum. İnkâr etmiyorum. Benim gibi 40 yıldır kumar oynayan birinin sürünmesi lâzım. Kendini köprüden atması lâzım. O kadar dikkatli, o kadar hesaplı oynarım ki sadece zevk için oynarım."

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Mehmet Ali Erbil'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Erbil, ifadesinde, Serdar Ortaç ile ortak arkadaşları olan Barış isimli kişinin Malta'da bir otel açılışına davet edildiklerini belirterek; "Stand-up şeklinde bir şov hazırlamışlardı, orada bizi davet ettiler, çekim yapmaya başladılar. Sahibi bana bir tişört giydirmeye çalıştı, bu tişörtün bahis reklamı içerdiğini olaydan sonra öğrendim. Buna karşı çıktım, misafir olmamızdan dolayı davet edenlerle ters düştüm. O sitede yayınlananlarda da kumarın sakıncalı olduğunu ve hayatımda hiç oynamadığımı belirttim" diye konuştu.