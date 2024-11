Japonya'nın hayalet adasına yolculuk: Gunkanjima’nın beton duvarları arasında kalan hayatlar!

Hashima Adası, Gunkanjima olarak da bilinir ve Japonya’nın en yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinden biri olarak bir zamanlar hızla büyüyen bir kömür maden kasabasıydı. Ancak bir gecede, adadaki tüm nüfus aniden tahliye edildi. Bugün, Nagasaki’den tekneyle ulaşılabilen ada, terk edilmiş ve ürkütücü görüntüsüyle hem turistlerin ilgisini çekiyor hem de Japonya'nın sanayi devrimi döneminin karanlık yüzünü yansıtıyor.

Hashima Adası’nın denizdeki görünümü, onu savaş gemisine benzediği için “Gunkanjima” yani “Savaş Gemisi Adası” olarak adlandırılmasına yol açtı. Başlangıçta küçük çaplı bir balıkçı adası olarak kullanılan Hashima, kömürün keşfiyle birlikte 1800’lerin sonlarında hızlı bir sanayileşme sürecine girdi.

HAYALET ADANIN GİZEMLERİ

Hashima Adası bugün turistlerin ziyaretine açılmış durumda. Ancak, adaya gelen birçok kişi, binaların içine işlenmiş anılarda hâlâ gizemli bir enerji hissediyor. Balıkçılar, adanın yakınlarında tuhaf ışıklar gördüklerini, açıklanamaz soğuk noktalar hissettiklerini ve bazen de görünmeyen eller tarafından dokunulmuş gibi hissettiklerini belirtiyorlar. Terk edilmiş yapılar içinde, adanın geçmişten bugüne taşıdığı hikayeler, ziyaretçilere tarih ve hayaletlerle dolu bir atmosfer sunuyor.

Kaynak: Architectural Digest, Google Arts and Culture, The Little House of Horrors