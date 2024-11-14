Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki Acarlar Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Pazarda sebze-meyve satan Hüseyin Burak (46) ile oğlu Ahmet Hüdai Burak (18) arasında, henüz belirlenemeyen nedenle evlerinde tartışma çıktı.

TORNAVİDAYLA BOYNUNDAN VE YÜZÜNDEN YARALADI DHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hüseyin Burak, eline geçirdiği tornavidayla oğlu Ahmet Hüdai Burak’ı yüz ve boynundan yaraladı.

YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet Hüdai Burak, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, olayın ardından Hüseyin Burak'ı gözaltına aldı.