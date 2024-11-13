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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den sol bek harekatı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den sol bek harekatı!

        Jayden Oosterwolde'nin yaşadığı ağır sakatlık sonucu Fenerbahçe, alternatif arayışlara başladı. Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Belçika ekibi Gent'te forma giyen Archie Brown için yeniden harekete geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 16:51 Güncelleme: 13.11.2024 - 16:56
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        Fenerbahçe daha öncede gündemine aldığı 22 yaşındaki sol bek Archie Brown için harekete geçti.

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        HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Fenerbahçe, sol bek transferi için rotayı yeniden Belçika'da Gent forması giyen Archie Brown'a çevirdi.

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        Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde de gündemine aldığı Archie Brown'ı yakın takibe aldı.

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        22 yaşındaki oyuncu için Gent'in geçtiğimiz hafta Standard Liege ile oynadığı karşılaşmaya scout ekibi gönderildi.

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        Fenerbahçe scout ekibi tarafından izlenen İngiliz oyuncu bu mücadelede 1 de gol attı.

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        Fenerbahçe'nin bu hamlesi, oyuncuya olan ilgisini bir kez daha gündeme getirdi.

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        1.90 metrelik fiziği ve süratiyle dikkat çeken Brown, sadece sol bek olarak değil, aynı zamanda orta sahanın sol kanadında da etkili bir şekilde görev alabiliyor.

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        Gent ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan genç futbolcu için Belçika kulübü daha önce yapılan görüşmelerde 12 milyon euroluk bir bedel talep etmişti.

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        Bu fiyat, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde anlaşmadan geri çekilmesine neden olmuştu. Ancak, Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sarı-lacivertliler, bu transferi yeniden masaya yatırmaya karar verdi.

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        Bu fiyat, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde anlaşmadan geri çekilmesine neden olmuştu. Ancak, Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sarı-lacivertliler, bu transferi yeniden masaya yatırmaya karar verdi.

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        Arcihe Brown, Gent'in 14 resmi maçının 13'ünde ilk 11'de yer aldı. Son olarak ligde oynanan Standard Liege maçında gol atan ve %86 pas isabetiyle oynayan genç futbolcu 2 de kilit pas vererek maçın kahramanlarından biri oldu.

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