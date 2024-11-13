Fenerbahçe'den sol bek harekatı!
Jayden Oosterwolde'nin yaşadığı ağır sakatlık sonucu Fenerbahçe, alternatif arayışlara başladı. Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Belçika ekibi Gent'te forma giyen Archie Brown için yeniden harekete geçti.
Fenerbahçe daha öncede gündemine aldığı 22 yaşındaki sol bek Archie Brown için harekete geçti.
HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Fenerbahçe, sol bek transferi için rotayı yeniden Belçika'da Gent forması giyen Archie Brown'a çevirdi.
Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde de gündemine aldığı Archie Brown'ı yakın takibe aldı.
22 yaşındaki oyuncu için Gent'in geçtiğimiz hafta Standard Liege ile oynadığı karşılaşmaya scout ekibi gönderildi.
Fenerbahçe scout ekibi tarafından izlenen İngiliz oyuncu bu mücadelede 1 de gol attı.
Fenerbahçe'nin bu hamlesi, oyuncuya olan ilgisini bir kez daha gündeme getirdi.
1.90 metrelik fiziği ve süratiyle dikkat çeken Brown, sadece sol bek olarak değil, aynı zamanda orta sahanın sol kanadında da etkili bir şekilde görev alabiliyor.
Gent ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan genç futbolcu için Belçika kulübü daha önce yapılan görüşmelerde 12 milyon euroluk bir bedel talep etmişti.
Bu fiyat, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde anlaşmadan geri çekilmesine neden olmuştu. Ancak, Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sarı-lacivertliler, bu transferi yeniden masaya yatırmaya karar verdi.
Bu fiyat, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde anlaşmadan geri çekilmesine neden olmuştu. Ancak, Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sarı-lacivertliler, bu transferi yeniden masaya yatırmaya karar verdi.
Arcihe Brown, Gent'in 14 resmi maçının 13'ünde ilk 11'de yer aldı. Son olarak ligde oynanan Standard Liege maçında gol atan ve %86 pas isabetiyle oynayan genç futbolcu 2 de kilit pas vererek maçın kahramanlarından biri oldu.