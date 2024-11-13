Zalewski'den Galatasaray ve transfer itirafı!
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da kariyerini sürdüren Polonyalı yıldız Nicola Zalewski, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kapısından dönmüştü. 22 yaşındaki oyuncu, yaşanan sürece dair ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
Yaz transfer döneminde Galatasaray, Roma'dan Nicola Zalewski için görüşmüş fakat mutlu sona ulaşamamıştı.
Sarı-kırmızılılara imza atmadığı için İtalyan kulübünde kadro dışı bile kalmasına rağmen 22 yaşındaki futbolcu daha sonrasında affedilmişti.
Zalewski, Polonya basınına açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'ı neden reddettiğini, Fenerbahçe'yle görüşüp görüşmediğine dair açıklık getirdi.
"KARAR VERMESİ GÜÇTÜ"
Meczyki'ye röportaj veren Zalewski, "Benim için zor bir durumdu çünkü ilk defa bu kadar önemli ve özel bir kulüpten teklif aldım. Ama bir futbolcunun hayatı böyledir. Benim için karar vermesi güç bir andı ancak şu anda Roma'ya odaklandım. Roma'da kaldığım için mutluyum." dedi.
"F.BAHÇE SÖZ KONUSU OLMADI"
G.Saray'la görüştüğü sırada Jose Mourinho ile konuşmadığını ve sarı-lacivertlilere transferinin söz konusu olmadığını ifade etti.
"MOURINHO ÇOK YARDIMCI OLDU"
Teknik direktörlerle ilişkisine değinen genç oyuncu, "Kesinlikle Jose Mourinho bana çok yardımcı oldu ama genel olarak bütün teknik adamlarla iyi bir ilişkim var." dedi.
"İLK 5'E GİREBİLİR"
Süper Lig'i de öven Zalewski, "Şu anda ilk 5'te değil ama orada olabilir. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir var. Çok iyi bir lig." şeklinde konuştu.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Polonyalı oyuncu, şu ana kadar Roma'da 10 maçta 588 dakika süre aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.