Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bir apartmanın sakinleri, 8'inci kattaki daireden koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

3 KARDEŞİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giden ekipler, kapıyı açtıklarında kardeş oldukları belirlenen 3 kişiyi hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

UYRUKLARI TESPİT EDİLDİ İlk belirlemelere göre, kardeşlerin İran uyruklu oldukları tespit edildi. İncelemelerin ardından kardeşler Mohammedreza (34), Mohsen (26) ve Amirhossein Yasovalian'ın (23) cenazeleri adli tıp morguna kaldırıldı.

EN SON 28 EKİM'DE AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜLER İran'da borçları olduğu ve çalışmak için bir süre önce Antalya'ya geldiği belirtilen kardeşlerin İran'daki aileleriyle en son 28 Ekim'de telefonla görüştüğü bildirildi.

"AİLESİ UZUN ZAMANDIR ULAŞAMIYORMUŞ" Kardeşlerin aile dostu olan İranlı Emrullah Asari, polisle birlikte eve girdiklerini söyledi. Evden kokular geldiğini aktaran Asari, "Ailesi uzun süredir haber alamıyormuş. Ailesi bana ulaştı. Ben de telefonla aradım ancak kardeşlere ulaşamadım. Çok üzgünüm" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI Antalya Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise ihbar üzerine apartman dairesine intikal eden polis ekiplerinin 3 erkek cesedi bulduğu belirtildi.

"ODADA YANMIŞ KÖMÜRLER BULUNDU" Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan incelemelerde ikametin kapı ve pencerelerinin koli bandı ile kapatıldığı ve odanın ortasında tepsi içerisinde yanmış kömürler olduğu görülmüştür.