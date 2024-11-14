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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!

        Bursa'da, özel bir okulda çıkan yangında, 39 yaşındaki Engin Boztepe, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Yangını, okula girdiği ve bipolar hastası olduğu öğrenilen Engin Boztepe'nin çıkardığı üzerinde duruluyor. Soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 13:24 Güncelleme: 14.11.2024 - 13:46
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        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
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        Bursa'nın Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi’ndeki bir özel okulun binasında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.

        İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        BİR KİŞİ HAREKETSİZ BULUNDU

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, okulda inceleme yapan ekipler, merdivenlerde bir kişiyi hareketsiz yatarken buldu.

        KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

        Dumandan zehirlendiği belirlenen ve olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden kişinin Engin Boztepe olduğu belirlendi.

        BİPOLAR HASTASI İDDİASI

        Bipolar hastası olduğu öğrenilen Boztepe’nin, girdiği okul binasında yangın çıkardıktan sonra dışarı çıkamadığı üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Bursa
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