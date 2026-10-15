İzmir'de olay, gece saatlerinde Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Pınar Güneş (28) ile Y.U. ve A.M. isimli iki erkek arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

GENÇ KADINI SİLAHLA VURDULAR

DHA'daki habere göre şüpheliler, Güneş'i tabancayla ateş edip, yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Güneş, ambulansla, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Güneş, kurtarılamadı.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan şüpheliler Y.U. ve A.M., polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması ile Urla ilçesinde suç aleti tabancayla yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.