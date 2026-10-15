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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki erkek çıkan tartışmada genç kadını öldürdü

        İki erkek çıkan tartışmada genç kadını öldürdü

        İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan tartışmada 28 yaşındaki Pınar Güneş, tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 14:52 Güncelleme:
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        İki erkek çıkan tartışmada genç kadını öldürdü

        İzmir'de olay, gece saatlerinde Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Pınar Güneş (28) ile Y.U. ve A.M. isimli iki erkek arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        GENÇ KADINI SİLAHLA VURDULAR

        DHA'daki habere göre şüpheliler, Güneş'i tabancayla ateş edip, yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Güneş, ambulansla, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Güneş, kurtarılamadı.

        İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından kaçan şüpheliler Y.U. ve A.M., polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması ile Urla ilçesinde suç aleti tabancayla yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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        Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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