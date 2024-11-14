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        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı

        İstanbul'da "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında dün 8 fenomenin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Bugün de yeni bir gelişme yaşandı ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in Instagram ve Youtube hesaplarına erişim engeli getirildi

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 14.11.2024 - 11:32 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:32
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        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında bir yeni gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olan eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in Instagram ve Youtube hesaplarına erişim engeli getirildi.

        Dün da savcılığın talebiyle İstanbul 4.Sulh Ceza Hakimliği tarafından, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler Esma Sözen, Soner Kabakçı, Emirhan Karuç, Sefa Caner Sarıçam, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve Yağmur Şifa Yaprak'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmişti.

        Soruşturma kapsamında tutuklanan diğer fenomenlerin sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı verilmesine yönelik talep de, hakimlikçe değerlendiriliyor.

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        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

        Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

        Savcılık, Erbil ve Ortaç'ın aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliğinin verdiği adli kontrol tedbirine itiraz etmiş ve bu şüphelilerin de tutuklanmasını talep etmişti. Savcılığın itirazına ilişkin nöbetçi asliye ceza mahkemesinden henüz karar çıkmadı.

        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
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