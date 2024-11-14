Akaryakıtta vergi kaybını önlemek için araç sahiplerine yeni fatura: 2360 TL + KDV
Devreye girecek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kapsamında 1 Ocak 2025 itibarıyla şirket araçlarına Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunda olacak. Akaryakıt alan araçtan başka bir araca fatura kesilmesinin önüne geçecek sistem Temmuz 2025 itibarıyla ise trafiğe yeni kaydolacak özel araçları da kapsayacak. Şu anda TTB için araç başına belirlenen fiyat 1810 TL + KDV. Ancak yeni yılla beraber bu fiyata yıllık Yİ-ÜFE oranında zam gelecek. Ekimde yüzde 32.24 olarak açıklanan yıllık Yİ-ÜFE'nin sene sonunda yüzde 30.4 civarında gelmesi bekleniyor. Bu durumda 2025 yılında TTB taktıracaklar 2.360 TL + KDV ödeyecek
Akaryakıt sektöründe vergi kaybının önüne geçilmesi için 1 Ocak 2025'ten itibaren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) devreye girecek.
Kurulum ve işletme görevi takip ve izleme sistemlerinden kanunen yetkili olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne verilen sistem, 1 Ocak 2025’ten itibaren vergi mükellefleri için zorunlu olacak. Şirketler 2025 yılı başından itibaren akaryakıt harcamalarını gider gösterebilmeleri için kullandıkları araçlara ’Taşıt Tanıma Birimleri’ni (TTB) bu yıl bitmeden taktırmaları gerekiyor.
1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren ise trafiğe kaydolacak bireysel araçlara da TTB taktırma zorunlu olacak. Ayrıca özel taşıt tanıma sistemi kullanılan araçların da ulusal sisteme geçişi zorunlu olacak.
BAŞKA TAŞITIN PLAKASINA FİŞ DÜZENLENMESİ ENGELLENECEK
Sistem kapsamında yükümlü kılınan taşıtların yakıt depo girişlerine TTB takılacak. Bu sayede taşıtın sahiplik ve plaka bilgisi kayıt altına alınacak. TTB’ler tüm araçlarda aynı tip olacak ve tüm istasyonlarda okunabilecek. Sistemle, akaryakıt alımı yapacak taşıtların plakaları elle yazılmadan sistem kapsamındaki bileşenler ile ödeme kaydedici cihazlara otomatik yansıyacak ve yakıt alan taşıttan başka bir taşıtın plakasına fiş düzenlenmesi önlenecek.
YENİ YILDA ZAM GELECEK
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından lan edilen TTB fiyatı şu anda 1.810 TL +KDV seviyesinde bulunuyor. Dolayısıyla şirketler sene sonuna kadar bu fiyat üzerinden araçlarına TTB taktırmak zorunda. Ancak GİB sitesinde yer alan bilgilere göre yeni yılla beraber TTB'lere yıllık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında zam yapılacak.
Son olarak ekim ayında yıllık Yİ-ÜFE yüzde 32.24 olarak açıklandı. Son 3 aydaki ortalama artış son 2 ayda da devam ederken 2024 yılında Yİ-ÜFE'deki artış yüzde 30.4 olacak. Böylece TTB taktırma fiyatı gelecek yıl kayıt yapacak araçlar için 2.360 TL + KDV olacak.