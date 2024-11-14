Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan, Rapçi L - Gante ile ilişki yaşayan Wanda Nara hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını, Nara'nın hamile olduğunu öne sürdü. Ünlü yıldızdan yanıt gecikmedi
Çalkantılı evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yaşananlar, Nara'nın daha boşanmadan Rapçi L - Gante aşk yaşamaya başlamasıyla başka bir boyuta evrilmişti.
Yaklaşık iki haftadır Arjantin'de rapçi L-Gante ile samimi görüntüler veren Wanda Nara hakkında hemen hemen her gün yeni bir iddiaya ortaya atılıyor.
Arjantin basınındaki yeni iddiaya göre; Wanda Nara, Rapçi L - Gante’den 3 aylık hamile ve bir erkek bebek bekliyor. İddianın devamında ise Mauro Icardi’nin ayrılığa ikna olmasının nedeninin de Nara'nın hamileliği olduğu yer alıyor.
Ancak Wanda Nara, bu iddiayı sosyal medya üzerinden kesin bir dille yalanladı.
"BENİ DEĞİL, GALATASARAY'INI TERCİH ETTİ"
Çiftin ayrılık nedeni, Wanda Nara'nın Arjantin'de bir televizyon programına katılarak yaptığı açıklamayla netleşmişti.
Wanda Nara, Icardi'nin Galatasaray’ı kendisine tercih ettiğini belirterek; "Icardi'yi transfer döneminde Arjantin'e götürmek istedim ama gelmedi, Galatasaray'ını bana tercih etti" demişti.