Jakobs'ta hedef Eyüpspor maçı!
Galatasaray, Bodrum FK ve AZ maçlarında sakatlanan Ismail Jakobs'tan faydalanamayacak. Senegalli sol bek için hedef maç Eyüpspor müsabakası...
Milli ara öncesinde Ismail Jakobs’a kavuşan Galatasaray’ın sevinci kısa sürdü.
Samsunspor müsabakasına 11’de başlayan Senegalli sol bek oyuna devam edememişti.
Arka adalesinde bir sertleşme hisseden Jakobs milli takımdan affını istedi.
Çekilen MR sonucunda 25 yaşındaki sol bekin sağ ayak soleus kasında 3. derecede lezyon tespit edildi.
Galatasaray’da ikinci kez sakatlanan Jakobs’un tedavi süresi iki ila üç hafta arasında sürecek.
Senegalli sol bek bu süreçte oynanacak Bodrum FK ve AZ maçlarında forma giyemeyecek.
Galatasaray teknik ve sağlık heyetleri ise Jakobs’un bu maçlar öncesinde iyileşmesi halinde de riske etmeyi düşünmüyor.
Oyuncunun sakatlığa meyilli fizik yapısı nedeniyle risk en aza inmeden oynatmama düşüncesi hakim.
Jakobs’un 1 Aralık’taki Eyüpspor müsabakasıyla sahalara dönmesi planlanıyor.