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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Jakobs'ta hedef Eyüpspor maçı! - Galatasaray Haberleri

        Jakobs'ta hedef Eyüpspor maçı!

        Galatasaray, Bodrum FK ve AZ maçlarında sakatlanan Ismail Jakobs'tan faydalanamayacak. Senegalli sol bek için hedef maç Eyüpspor müsabakası...

        Giriş: 14.11.2024 - 10:05 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:05
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        Milli ara öncesinde Ismail Jakobs’a kavuşan Galatasaray’ın sevinci kısa sürdü.

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        Samsunspor müsabakasına 11’de başlayan Senegalli sol bek oyuna devam edememişti.

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        Arka adalesinde bir sertleşme hisseden Jakobs milli takımdan affını istedi.

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        Çekilen MR sonucunda 25 yaşındaki sol bekin sağ ayak soleus kasında 3. derecede lezyon tespit edildi.

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        Galatasaray’da ikinci kez sakatlanan Jakobs’un tedavi süresi iki ila üç hafta arasında sürecek.

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        Senegalli sol bek bu süreçte oynanacak Bodrum FK ve AZ maçlarında forma giyemeyecek.

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        Galatasaray teknik ve sağlık heyetleri ise Jakobs’un bu maçlar öncesinde iyileşmesi halinde de riske etmeyi düşünmüyor.

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        Oyuncunun sakatlığa meyilli fizik yapısı nedeniyle risk en aza inmeden oynatmama düşüncesi hakim.

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        Jakobs’un 1 Aralık’taki Eyüpspor müsabakasıyla sahalara dönmesi planlanıyor.

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