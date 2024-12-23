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        Haberler Magazin ODTÜ'lü öğrencilerden Hande Yener'e 'Onur Ödülü'

        ODTÜ'lü öğrencilerden Hande Yener'e 'Onur Ödülü'

        Hande Yener, üniversite yönetimi tarafından iptal edildikten sonra alternatif bahar şenliği düzenleyen Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinden ücret almadan sahneye çıkmıştı. Yener, o üniversite öğrencileri tarafından 'Yılın Pop Kraliçesi' seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 10:07 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:07
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        Ücretsiz konser verdi 'Kraliçe' seçildi
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        Hande Yener, haziran ayında; bahar şenlikleri iptal edilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya kayıtsız kalmamış, düzenlenen alternatif şenlikte ücret almadan sahneye çıkmıştı.

        Hande Yener daha sonra, 'Zombi' isimli yeni şarkısını klibi için ODTÜ'lü öğrencilerle kamera karşısına geçmişti.

        Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenerek yılın enlerinin ödüllendirildiği Kristal Ağaç Ödül Töreni'nde Hande Yener, 'Pop Müziğin Kraliçesi Onur Ödülü'ne lâyık görüldü.

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        "HER ZAMAN YANINIZDAYIM"

        Hande Yener, duyduğu gururu şu sözlerle ifade etti: Ne kadar mutlu olduğumu tarif edemem. İyi ki varsınız. ODTÜ ile ortak noktamız bu memleketi çok sevmemiz. Ülkemizi aynı dili konuşarak, demokratik bir şekilde, Atatürk’ün izinden giderek aydınlatmak istememiz. 25 yıldır şarkı söylüyorum, her nesil benim için çok kıymetli, fakat bu son yetişen nesil bana çok değer verdi ve bunu bana çok fazla hissettirdi. Bu yıl mezuniyetinizde yine sizlerle olmak istiyorum. Ben ve ekibim hiçbir ücret talep etmiyoruz. Her zaman yanınızdayım.

        Sahneye genç müzisyen Yiğit Kaya ile çıkan Hande Yener, 'Ele Güne Karşı', 'Memleketim' ve 'Sopa' şarkılarını ODTÜ’lü gençlerle hep bir ağızdan seslendirdi.

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        #HANDE YENER
        #ODTÜ
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