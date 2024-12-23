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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji'den sağanak, kar ve çığ uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 23 Aralık Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak, kar ve çığ uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin kıyı kesimleri, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, İç Anadolu'nun orta ve doğu kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu; Doğu Anadolu'nun batı ve iç kesimleri ise kar yağışlı olacak. Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don beklenirken, çığ tehlikesine karşı da uyarı yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 07:24 Güncelleme: 23.12.2024 - 07:24
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        Sağanak, kar ve çığ uyarısı! Bu bölgeler dikkat
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege (Afyonkarahisar haric), Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van haric), Güneydoğu Anadolu ile Yalova, İstanbul, Karaman ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Marmara'nın batıs, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Antalya’nın doğusu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 14°

        Ankara

        Kısmen Güneşli

        İzmir

        Kısmen Güneşli 16°

        Antalya

        Yağmurlu 13°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 15°

        Bursa

        Güneşli 11°

        Adana

        Yağmurlu 13°

        Diyarbakır

        Yağmurlu

        Gaziantep

        Yağmurlu

        Ağrı

        Bulutlu

        Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalarak, Güneydoğu Anadolu ve Orta Karadenizde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Antalya’nın doğusu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON UYARISI

        Yurdunu doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, ulaşımda aksamalar vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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