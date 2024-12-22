Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nihal Yalçın: Sektörde zorbalık yaşadım - Magazin haberleri

        Nihal Yalçın: Sektörde zorbalık yaşadım

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'da 'Efsun' karakterine hayat veren Nihal Yalçın, kadın oyunculara dayatılan güzellik ve estetik baskısına maruz kaldığını itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 14:29 Güncelleme: 22.12.2024 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nihal Yalçın, SHOW TV’de ekrana gelen 'Pazar Sürprizi' programında Ömür Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtladı.

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' dizisinin ilk sezonunu izlerken; "Keşke ben de bu işin içinde yer alsam" diye iç geçirirken kendisini dizinin bir oyuncusu olarak görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Nihal Yalçın, "Demet (Evgar) okuldan arkadaşım. Zaten hep beraber çalışmayı istiyorduk" dedi.

        Ömür Sabuncuoğlu ve Nihal Yalçın
        Ömür Sabuncuoğlu ve Nihal Yalçın

        Canlandırdığı 'Efsun' karakterinin zor bir kadın olduğunu söyleyen Nihal Yalçın, rol arkadaşlarından Mehmet Yılmaz Ak'a da övgüler yağdırdı; "Çok enteresan bir adam. Sanki hiçbir şey yapmıyor gibi ama çok şey yapıyor. Çok gıcık bir karakteri sevdirebilecek kadar başarılı oynuyor."

        "SEKTÖRDE ZORBALIK YAŞADIM"

        Kadın oyunculara dayatılan güzellik ve estetik baskısına maruz kaldığını söyleyen Nihal Yalçın; "Yalan Dünya'da oynarken ciddi bir zorbalık yaşadım. Çok can sıkıcı bir güzellik dayatmasına maruz kaldım. Burnunu yaptırsan başrol oynarsın dediler ama ben hep kendimi çok güzel buldum" dedi.

        REKLAM

        "İLİŞKİMİZİ RESMİYETE DÖKMEK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK"

        Uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Berker Güven ile yaşadığı birliktelik hakkında da konuşan Nihal Yalçın; "İlişkimizi resmiyete dökmek gibi bir derdimiz yok. Birimizin başına bir şey gelse resmen evli olmadığımız için birbirimize yardım edemeyiz belki ama iki insanın kendi kendilerine verdiği söz bana yeterli geliyor" ifadelerini kullandı.

        Nihal Yalçın ve sevgilisi Berker Güven
        Nihal Yalçın ve sevgilisi Berker Güven

        "BİRBİRİMİZE EVLENME TEKLİFİ ETTİK"

        Berker Güven’in kendisine, kendisinin de Berker Güven’e evlenme teklif ettiğini dile getiren Nihal Yalçın, "Bu aramızdaki bir şaka" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #nihal yalçın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak
        Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!
        Ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Eleştirmenlere göre 2024’ün en iyi korku/gerilim filmleri
        Eleştirmenlere göre 2024’ün en iyi korku/gerilim filmleri
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"