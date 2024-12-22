Nihal Yalçın: Sektörde zorbalık yaşadım

Nihal Yalçın, SHOW TV’de ekrana gelen 'Pazar Sürprizi' programında Ömür Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtladı.

'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' dizisinin ilk sezonunu izlerken; "Keşke ben de bu işin içinde yer alsam" diye iç geçirirken kendisini dizinin bir oyuncusu olarak görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Nihal Yalçın, "Demet (Evgar) okuldan arkadaşım. Zaten hep beraber çalışmayı istiyorduk" dedi.

Ömür Sabuncuoğlu ve Nihal Yalçın

Canlandırdığı 'Efsun' karakterinin zor bir kadın olduğunu söyleyen Nihal Yalçın, rol arkadaşlarından Mehmet Yılmaz Ak'a da övgüler yağdırdı; "Çok enteresan bir adam. Sanki hiçbir şey yapmıyor gibi ama çok şey yapıyor. Çok gıcık bir karakteri sevdirebilecek kadar başarılı oynuyor."

"SEKTÖRDE ZORBALIK YAŞADIM"

Kadın oyunculara dayatılan güzellik ve estetik baskısına maruz kaldığını söyleyen Nihal Yalçın; "Yalan Dünya'da oynarken ciddi bir zorbalık yaşadım. Çok can sıkıcı bir güzellik dayatmasına maruz kaldım. Burnunu yaptırsan başrol oynarsın dediler ama ben hep kendimi çok güzel buldum" dedi.