Samet Akaydın ile Hazal Çağlar'dan ilk fotoğraf
Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın, oyuncu Hazal Çağlar ile olan aşkını gözler önüne serdi
2023 - 2024 sezonunda Yunanistan Süper Lig takımlarından Panathinaikos'a kiralanan, bu sezon Fenerbahçe'ye dönen Samet Akaydın, bir süredir oyuncu Hazal Çağlar ile birliktelik içerisinde.
İkilinin birlikteliği daha önce Hazal Çağlar'ın 22 Ekim'deki paylaşımına, Samet Akaydın'ın adını yazarak kırmızı kalp emojisini eklemesiyle ortaya çıkmıştı.
Özel hayatıyla ilgili bir hayli ketum olan Samet Akaydın'ın Hazal Çağlar ile fotoğrafını paylaşması "Samet, aşkını haykırdı" şeklinde yorumlandı.