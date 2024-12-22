Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da

Suriye'de 8 Aralık günü Esad rejimin devrilmesinin ardından bölgede yaşanan gelişmeleri Türkiye yakından takip ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Şam'a yaptığı ziyaret kapsamında Şera ile görüştü.

Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.

Görüşmede Suriye'de yeni döneme ait değerlendirmelerin yapıldığı bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Dışişleri Bakanı Fidan'ın Şam'a ziyaret gerçekleştireceğini söylemişti. MİT BAŞKANI KALIN ŞAM'A GİTMİŞTİ 12 Aralık'ta da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın Şam'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde dua ettiği andan bir fotoğraf paylaşmıştı.