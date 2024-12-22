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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da

        Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed eş Şara ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 22.12.2024 - 15:29
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        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
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        Suriye'de 8 Aralık günü Esad rejimin devrilmesinin ardından bölgede yaşanan gelişmeleri Türkiye yakından takip ediyor.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera bir araya geldi.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Şam'a yaptığı ziyaret kapsamında Şera ile görüştü.

        Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.

        Görüşmede Suriye'de yeni döneme ait değerlendirmelerin yapıldığı bildirildi.

        Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Dışişleri Bakanı Fidan'ın Şam'a ziyaret gerçekleştireceğini söylemişti.

        MİT BAŞKANI KALIN ŞAM'A GİTMİŞTİ

        12 Aralık'ta da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın Şam'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde dua ettiği andan bir fotoğraf paylaşmıştı.

        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı Haberi Görüntüle

        ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ 12 YIL 9 AY SONRA AÇILDI

        14 Aralık günü de Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, 12 yıl 9 ay sonra yeniden açılmış, Türk bayrağı göndere çekilmişti.

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