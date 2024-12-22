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        Kayserispor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk oluyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 15 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 13 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 41 puanla haftaya zirvede girdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.12.2024 - 14:45 Güncelleme: 22.12.2024 - 14:56
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        Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu!
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        STAT: RHG Enertürk Enerji Stadı

        HAKEM: Mehmet Türkmen

        SAAT: 16.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Kartal Kayra, Karimi, Cardoso, Hasan Ali, Boa Morte, Bahoken

        Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen

        Süper Lig tarihinin 15 maçlık en iyi başlangıcına imza atan Galatasaray, 17. haftada puan farkını 8'e çıkarma fırsatı yakaladı. Takipçisi Fenerbahçe'nin, Eyüpspor ile berabere kalmasıyla havaya giren sarı-kırmızılılar, Kayserispor'a konuk oluyor... Aslan, maçı kazanması halinde puan farkını 8'e çıkarıp, liderliğini sağlama alacak.

        Süper Lig'in geride kalan bölümünde 15 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 13 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 41 puanla haftaya zirvede girdi.

        Bellona Kayserispor ise 3 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 15 puanla 16. sırada yer aldı.

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        SON 19 MAÇTA YENİLMEDİ

        Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 19 maçta yenilmedi. Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

        DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

        Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Sipay Bodrum FK ve Net Global Sivasspor'u mağlup etti ve deplasmanda puan kaybı yaşamadı. "Cimbom", bu sezon sadece sahasında Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'a puan kaybetti.

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