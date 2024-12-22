Kayserispor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

STAT: RHG Enertürk Enerji Stadı

HAKEM: Mehmet Türkmen

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Kartal Kayra, Karimi, Cardoso, Hasan Ali, Boa Morte, Bahoken

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen

Süper Lig tarihinin 15 maçlık en iyi başlangıcına imza atan Galatasaray, 17. haftada puan farkını 8'e çıkarma fırsatı yakaladı. Takipçisi Fenerbahçe'nin, Eyüpspor ile berabere kalmasıyla havaya giren sarı-kırmızılılar, Kayserispor'a konuk oluyor... Aslan, maçı kazanması halinde puan farkını 8'e çıkarıp, liderliğini sağlama alacak.

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 19 maçta yenilmedi. Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Sipay Bodrum FK ve Net Global Sivasspor'u mağlup etti ve deplasmanda puan kaybı yaşamadı. "Cimbom", bu sezon sadece sahasında Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'a puan kaybetti.