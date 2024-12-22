MAÇ SONUCU: Kayserispor: 1 - Galatasaray: 5

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan mücadele Galatasaray'ın 5-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Mücadelenin 2. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda ağları sarsan Victor Osimhen, maçta gol perdesini açtı: 1-0. Maçın 14. dakikasında Kayserispor, Stephane Bahoken ile eşitliği sağladı. 29. dakikada ise Barış Alper Yılmaz, takımını öne geçiren golü attı. İlk yarı 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ise 51. dakikada Yunus Akgün skoru 3-1'e getirdi. 71. dakikada ise Victor Osimhen yeniden sahneye çıkarak ağları havalandırdı. 87. dakikada ise Barış Alper Yılmaz kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü attı.

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Mücadele 5-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından puanını 44'e yükselten Galatasaray, ligin devre arasını en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 8 puan fark atarak lider kapattı. Kayserispor ise 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Kayserispor ise Bodrum FK'ye konuk olacak.

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son oynadıkları maçın kadrosuna göre 3 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı futbol takımı, RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda yapılan müsabakaya Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen ilk 11'iyle çıktı. REKLAM Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Jelert, Nelsson, Gökdeniz Günpüz, Batshuayi, Berat Luş ile Efe Akman yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Buruk, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u 4-3 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre biri zorunlu 3 değişikliğe gitti. Trabzonspor maçında ilk 11'de görev alan Sallai sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Berkan Kutlu ve Jelert bu maçta yedek kulübesinde yerini aldı. Bu oyuncuların yerine Okan Buruk 11'de Sanchez, Osimhen ve Jakobs'a şans tanıdı. Öte yandan teknik heyetten izin alan Kerem Demirbay ile Yusuf Demir hastalığı nedeniyle kadroda yer almadı.

OSIMHHEN VE SANCHEZ 11'E DÖNDÜ Sakatlıkları nedeniyle Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor maçında riske edilmeyerek yedek bekletilen Osimhen ve Davinson Sanchez, bir maçlık aranın ardından ilk 11'de yer aldı. REKLAM Trabzonspor karşılaşmasında Osimhen 75. dakikada oyuna girerken Davinson Sanchez forma şansı bulamamıştı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI "DALYA" DEDİ Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıktı. Sarı-kırmızılılarda 3. sezonunu geçiren Abdülkerim, Süper Lig'de 72, Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Turkcell Süper Kupa'da 2 kez mücadele etti.

KAYSERİSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Kaloğlu, Antalyaspor maçında 11'de görev alan Bourabia'nın yerine Cardoso, Baran Ali Gezek'in yerine ise Kartal Kayra Yılmaz'ı 11'de sahaya sürdü. REKLAM Kayseri ekibi Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Boa Morte, Bahoken 11'i sahaya çıktı.