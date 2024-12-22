Yenilmez Aslan!

BU SEZON DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Bodrum FK, Sivasspor ve Kayserispor'u mağlup etti ve deplasmanda puan kaybı yaşamadı. Cimbom, bu sezon sadece sahasında Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'a puan kaybetti.