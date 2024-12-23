Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, 2025 yılı burç yorumları anlattı

2024 yılının son günlerine yaklaşırken, yeni yıl umut ve heyecan yaratıyor. Peki, 2025 burçlara neler getirecek? Astrolojik açıdan ülkemizde ve dünyada hangi konular ön plana çıkacak? Hangi burçlar bu yılın en şanslıları arasında? Deneysel astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, 2025 yılına dair öngörülerini ve yıllık burç yorumlarını Habertürk’ten Bilge Tunçer’le paylaştı.

İşte Kenan Yasin Bölükbaşı’nın 2025 yılı yorumları ve Koç, Boğa, İkizler, Yengeç Aslan ve Başak burçları için öngörülerinden satır başları... Detaylar videomuzda! TEKNOLOJİ, YENİLİK VE DEĞİŞİM ÖN PLANDA REKLAM 2025 yılında ülkece ilginç bir zamana giriyoruz. Çünkü Satürn’ün en tepemizde olduğu bir zamandayız ve bunların hepsi bize çok önemli dinamiklerin gerçekleşeceğini ifade ediyor. 2025, artık hiçbir şeyin eskisi gibi yerinde kalmayacağı, hala belirsizliğini koruyan bir yıl olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bu yılda çok fazla gezegen burç değiştiriyor. Çok fazla gezegen geçişi, çok fazla bilinmeyen demek. Belki de hiç karşılaşmadığımız konu ve temalarla karşılaşabiliriz.

Ancak belirli görevlerle burada olduğumuzun bilinciyle ilerlersek yıl daha da kolaylaşır diye düşünüyorum. 2025 teknoloji, yenilik ve değişimin vurgulandığı bir zaman. Savaş teknolojilerinin ön plana çıktığı ve maalesef ki bu teknolojilerin finans tarafıyla da bağ kurduğu bir dönem. Öte yandan “tüh” ya da “vah” dediğimiz bütün olaylar, ilerleyen zamanlarda “Biz bunu neden yapmıyormuşuz”a dönüşebilir. 2026 yılı boyunca bunu gözlemleyeceğiz ama 2025 bunun bir geçiş aşaması olacak.

İnsanların spiritüel ve mistik konularda daha bilinçli bir yaklaşım içerisinde olacaklarını da düşünüyorum. Bu süreçte yeni olanı, hiç akla gelmeyeni deneyimlemek ön planda olacak. Neptün gezegeni kripto dünyasını, borsayı çok fazla anlatıyor. Maddi konudaki değerlerde yeni algıların oluşacağını düşünüyorum. Ama bu çok uzun bir sürece yayılacak. REKLAM Bir de entelektüel, akılcı zeka, düşünceler, hitabet, bilgiye ulaşma konularında çok farklı dinamikler göreceğimizi tahmin ediyorum. Özellikle de hareket etme kabiliyetine odaklı her türlü sektörü bunun içine katabiliriz. Seyahat, taşımacılık, gümrük, eğitim, medya ve yayıncılık konuları, Uranüs-İkizler döneminde çok daha fazla aktif ve hareketli bir durumda olacaklar.

Bir de eski genetikçi olarak MRNA aşılarıyla ilgili çok farklı bir yöne doğru gideceğimizi söyleyebilirim. Kendilerini bilime adamış bilim insanlarıyla da karşı karşıya gelebiliriz. THE ECONOMIST DERGİSİNİN KAPAĞININ EN ÜSTÜNDE YER ALAN SATÜRN GEZEGENİ NE ANLATIYOR? 2025 yılında Satürn gezegeninin ön planda olacağını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ki The Economist dergisinin 2025 kapağının en başında ilginçtir ki Satürn gezegeni var ve Satürn’den öğrenmemiz gereken çok şey bulunuyor. Bence bu gezegen kısıtlılık, depresyon ve engeli işaret ediyor ama sonunda da mükafat getiriyor. Çünkü önümüzde bir duvar, engel varsa arkasında bizi bir hediye bekliyordur. Dergide Satürn’ün bulunması ekonomik buhranla karşı karşıya geleceğimizi anlatıyor olabilir ama farklı mistik tarafları da olduğunu düşünüyorum.

REKLAM Satürn gezegeni, direnç göstermemizi, sınırlarımızı belirlememizi ister. Satürn sistem kurar. Ve astrolojiye göre dünyada yeni bir sisteme ihtiyaç var gibi gözüküyor. Dolarizasyon üzerine ilerleyen ekonomik döngü bulunuyor ve bunu artık değiştireceğimiz bir yıl olabilir. Satürn’ün bir başka konusu da emlak ve konut piyasaları. Bu konularda önemli değişimler ve gelişmelerin olabileceğini düşünüyorum. Türkiye genelinde değil ancak 2026 dünyada emlak piyasalarının bir anlamda dip yapacağı bir zaman. Türkiye’de 2025’te ihtiyaç ya da emlak kredileri gibi konularda iyileştirmeler de yaşanabilir. Bunun yanında yeni paraların da basılabileceğini düşünüyorum.

TUTULMALARDAN NASIL ETKİLENECEĞİZ? Eylül 2024 itibariyle Balık-Başak aksında tutulmalar başladı. Bu her tutulma gibi normal bir durum ancak Türkiye’nin Balık-Başak aksında düğümleri var. Bu da ülkemizin tutulmalardan çok etkileneceğini gösteriyor. Balık-Başak “Az olanı tamamlama fazla olanı atma” enerjisi barındırıyor. Sadece ülkece değil, kendi içimizde de bu yıl az olanı tamamlamamız, fazla olanı da atmamız gerekiyor. Örneğin fazla arkadaşlar, fazla kilolar, fazla eşyalar…

REKLAM Ülkemiz yurt dışında söz sahibi olacak. Çok iyi ve stratejik hamleler yapmamız gerekiyor. Çünkü Satürn en tepemizde dolaşıyor. Satürn’ü 10. evde ya da en tepede doğan kişiler başarıyı geç de olsa nihayet alır. Çünkü başarılı olmadan bu dünyayı terk etmek istemezler açıkçası. Biz de ülkece böyle bir dönemdeyiz. Ama özellikle 2025’in Haziran’ı ve sonrasında daha fazla takdir ve başarı gözüküyor.

BU YILIN EN ÖZEL BURÇLARI Bu yılın Koç, Aslan ve Yaylar için çok özel olduğunu söylememiz gerekiyor. 9 yıldır hayatlarında neleri tamamlamak istiyorlarsa başaracaklar. Yengeçler ve Oğlakların da bir anlamda fırsatları değerlendirmeleri gereken bir yıl olacak. KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARINI 2025’TE NELER BEKLİYOR? Koç ve yükselen Koç burçları, bu yıl kendi varlıklarını ortaya koyabilmeleri için güzel bir zamanda. Ne isteyip ne istemediğini bilen Koçlar hedeflerini yakalayabilirler. Bunun için birazcık ne istediklerini bilmeye odaklanmaları gerekiyor. Ama bir yandan da isteklerini evren hazırlamamış olabilir. Örneğin çevreleri, aileleri, ekonomik konjonktür hedefleri için hazır olmayabilir. Beklemeleri gerekse de vazgeçmesinler. 2026 yılı için bugünden ekip biçsinler. Aşk konusunda geçmişteki küskünlük ve kırgınlıklarını yeniden yaşayabilirler. Özellikle 2 Mart civarı bu konular için çok önemli. 6 Haziran’a kadar geçmişteki aşklarla ilgili motivasyon sahibi olabilirler. Sağlık konularında diyet gibi irade kontrolü gerektiren durumlarda verimli zamanlar yakalayacaklar.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARINI 2025’TE NELER BEKLİYOR? Boğa ve yükselen Boğa burçları tamamıyla destek alacakları bir yılda. Mayıs ve temmuz ayları Boğalar için kırılma noktaları. Aslında hepimiz için maddi ve finansal anlamda kırılma noktası. Ama Boğa burçlarının bu aylara birazcık daha önem vermesi gerekiyor. Bir parantez açmak gerekirse 12 ev, gizli kapalı, geride kalmış, bilemediğimiz, ön plana çıkartamadığımız ve yabancı olduğumuz alanları anlatır. Ama astrokartografiye göre 12. evin bir yandan da sihri bulunuyor. Daha önce yabancı olunan bir yere gidilip, farklı deneyimlerin yaşanması halinde 12. ev, 1. ev gibi çalışıyor. Boğa burçları kolay kolay değişime yanaşmasa da birçok konu Boğaların hayatında 12. evde cereyan edeceği için yeni deneyimler konusunda daha çok desteklenebilirler. Denemedikleri bir yemek, gitmedikleri bir ülke ya da hiç o şekilde düşünmediği konular Boğalar için kurtarıcı olacak. Değişim, onlara yarayacak. Ortamını iyileştiren Boğa burçları kendi hayatlarında iyiliği güzelliği yakalayabilecekler. Aşk ve ilişkilerde, belki hayal kırıklıkları, platonik aşklar, saklı kalan duygular ön planda gözüküyor. Boğaların her şeyin rayına gireceğine inanmalarında, "Konuşamasak da ben karşımdakini anlıyorum" demelerinde fayda var. Zira duygular her zaman karşılıklıdır ama düşünceler farklıdır. Boğalar bu yıl düşünceleri değil de duyguları kovalamalılar.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARINI 2025’TE NELER BEKLİYOR? İkizler ve yükselen İkizler burçları için para ve kaynak ön planda! Onlar için tamamıyla paranın akacağı bir yıl olabilir. Zira İkizlerin finansal konuda en şanslı burçlardan biri olacağını söyleyebiliriz. Özellikle yılın ikinci yarısından sonra İkizler ve yükselen İkizler burçları çok daha iyi bir hale gelecek. Fakat burada emek gösteren, dilediği konuda başarılı olacağım diyen İkizler burçları mükafatlandırılacaklar. Başarılar ve takdirler geç de olsa gelecek. Aşk ve ilişkiler kısmındaysa arkadaşlık çevreleri değişiyor. Uzun süredir görüşmedikleri, hasret duydukları insanlar varsa da onlarla iletişime geçebilir. Çalışma ortamı veya arkadaşlıklarında değişimler söz konusu olabilir. Haksız yere işten çıkartılan, sıkıntılar yaşayan özellikle kadın ve kadın figürleri haklarını geri aldıklarına şahit olabilirler. İkizler burçlarının daha çok sivil toplum kuruluşlarına, sosyal mecralara vakit harcamaları gerekiyor. Bu sayede kendilerini daha şefkatli ve merhametli hissedecekler.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARINI 2025’TE NELER BEKLİYOR? Yengeç ve yükselen Yengeç burçları bu yıl belki de yılın en şanslılarından. Çünkü bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter, 12 yılın ardından Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Sevgili Yengeçlerin 12 yıl önceki, yani 2013’teki hallerini düşünmeleri gerekiyor. Çünkü benzer durumlar yaşayabilirler. Hazirana kadar kültürel hayat planlarını çeşitlendirip değiştirecekleri bir yıl onları karşılayacak. Yurt dışı, yabancı yerler, seyahatler, akademik konular ön planda olacak. Haziran ve bilhassa da temmuz sonrası daha çok kariyerde yapılanmaya gidecekler. Öte yandan uzun vadeli planlar yapmamalarında fayda var. Zira hedef koydukları yerde gezegenler sabit durmayacak, girip çıkacaklar. Arkadan dönen işler, gizli kapaklı süreçler 2024 yılında sıkıntılıydı. Kısmetleri, mirasları, alacakları sanki başka yerlerde kaldı. Ancak haziran ve sonrası kısmetlerinin karşılığını alacaklar. Aşkları ise daha çok iş olacak. Hedef ve kariyer odaklı ilerleyecekler. Bekar Yengeçler evlenebilecek. Ancak yeni biriyle değil de var olan kişiyle evlilik yoluna girme potansiyelleri bulunuyor.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN BURÇLARINI 2025’TE NELER BEKLİYOR? Aslanlar ve yükselen Aslan burçları maddi konular ve parasal konularda neler yapacaklarını, son 2- 2 buçuk yıldır zorlanarak anladılar. Şimdi emeklerinin karşılıklarını alacakları zaman geliyor. Ufuklarını genişleten, daha farklı alanlarla ilgilenen Aslanlar güzel sonuçlar alacak. Hiç denemedikleri bir iş yapan, bulunmadıkları bir ortamda yer alan, perspektiflerini genişleten Aslanlar ödüllendirilecek diyebiliriz. Aslanların belki yurt dışından, belki de hiç tanımadıkları bir ortama girmekten korkmamaları gerekiyor. “Bu konuda yetenekli değilim” demesinler, çünkü Aslanın aslında her şeye yeteneği var. Biraz araştırma ve merakla hiç bilmedikleri bir ortamda çok farklı fırsatlar yakalayabilirler. Bu yıl bütün gezegenler, motivasyon alanlarını güzel bir açıyla görecek. Hak, hukuk, adaletle ilgili zorluk yaşayan Aslanlar varsa bu konularda farklı durumlarla karşı karşıya kalabilirler ama mayıs ayına kadar biraz dikkatli olmak lazım. Mayıs ayına kadar avukatlık ve mahkeme gibi işlerde yeni ortaya çıkan bir durum olursa zorluk yaşayabilirler. Bu yıl ayrıca kendi hayatlarını yeniden inşa edebilecek doneler yakalayabilirler. Aslanlar çok mükemmeliyetçidir. Kolay kolay kaybetmeyi göze alamazlar. Ama bu yıl ufak denemeler yapıp risk alabilirler.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK BURÇLARINI 2025’TE NELER BEKLİYOR? Başak ve yükselen Başak burçlarının ise Aslanların aksine riskten uzak durmaları gereken bir yıl. Özellikle maddi ve parasal konularda dikkatli davranmalarında fayda var. Yeni sistemler geliştirmek, bütçelerini düzenlemek zorunda kalabilirler. Fakat bu aslında onlar için çok sıkıntı yaratacak bir alan değil. Çünkü Başaklar, bütçe yönetimini zaten biliyorlar. Onlar için ameliyatlar sağlık problemleri, para çıkışları, miras, ortak gelirler, ortak kazançlar, bir şeyi farklı yapabilme enerjisi ön planda. Aslında az olanı tamamlamak, fazla olanı atmak tam da Başak burcuna uyuyor. Bazı şeyleri tamamlayabilmek için bazı şeyleri parçalayacaklar. Örneğin büyük borçların altına girdilerse, ufak ödeme planları oluşturabilirler. Elde ettikleri kazancın yönü farklı bir yöne gidebilir. Aşk ve ilişkiler konusunda da canları biraz sıkılabilir. Ama arkadaşlık ve sosyal ilişkilerde iyiler. Sevdikleriyle bire bir kaliteli bir zaman geçiremiyorlar ya da bekarlarsa sosyalleşmelerinde fayda var. Farklı yerlerde, aile ziyaretlerinde sosyalliğe önem verirlerse sağlıklı ilişkiler kurma konusunda da başarılı olacaklar diyebilirim. Balık-Başak aksındaki tutulmalar, bu yıl onları çok ilgilendiriyor. Tutulmalar nedeniyle hayatlarında önemli değişim ve dönüşümler olabilir. 2025’ten 9 ve 18 yıl evvelini düşünsünler. Hayatlarında o yıllarda ne değiştiyse bu konular tekrar karşılarına çıkabilir. O nedenle tutulma zamanlarında radikal değişikliklere gidebilirler.