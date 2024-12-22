Mustafa Denizli: Fenerbahçe'nin işi zor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.

Türk futbol dünyasının duayen isimlerinde Mustafa Denizli, HT Spor'un Köşe Vuruşu programında Kayserispor - Galatasaray mücadelesini değerlendirdi.

İşte Mustafa Denizli'nin yorumları:

Bu maçın sonucu tamamen kaliteden kaynaklanan bir sonuç. Pas ve vuruş kaliteleri.

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Bu maçın sonucunu tamamen kalite belirledi. Pas ve vuruş kaliteleri. pic.twitter.com/xvJ5WzmXSu — HT Spor (@HTSpor) December 22, 2024

Golleri ortaya çıkaran harika paslar oldu. Yunus taraftarları çok kötü alıştırmaya başladı. Trabzonspor maçında da muhteşem bir golü vardı. Yani Galatasaray'ın gollerinde kalite var. Kayserispor korner atışlarında topun dönüşlerine önlem alamayan bir takım. Bunu mutlaka düzeltmesi lazım.

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Çok güzel goller oldu. Bu golleri ortaya çıkartan harika paslar oldu. Galatasaray'ın gollerinde kalite vardı. pic.twitter.com/cx2nYa9IFw — HT Spor (@HTSpor) December 22, 2024

Şu anda Türkiye'de ara transfer döneminde ihtiyacı olmayan tek takım Galatasaray. Lige baktığın zaman birçok takımın arada takviye yapmasına ihtiyacı var.