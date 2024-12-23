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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? - İş-Yaşam Haberleri

        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak

        2025'te uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Asgari Ücret Tespit Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, Salı veya Çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor. İşte olası zam senaryoları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 07:37 Güncelleme: 23.12.2024 - 07:37
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        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
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        2025'te uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, salı veya çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor.

        Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını bu hafta gerçekleştirecek.

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        Salı veya çarşamba günü yapılacak son toplantıda, Komisyonun yeni asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor.

        GÖZLER İŞVERENİN TEKLİFİNDE

        TÜRK-İŞ'in mevcutta net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete, önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanması, ardından ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesi talebinin ardından, gözler işverenin teklifine çevrildi.

        Asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da artarak devam etmesini isteyen işveren tarafının, TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lirayı bulan talebine sıcak bakmadığı öğrenildi. Pazarlık sürecinde hükümetin yaklaşımı kritik öneme sahip olacak.

        OLASI ZAM SENARYOLARI

        TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda konuşulan bazı zam senaryoları dikkate alındığında, yeni asgari ücret için ortaya çıkan tahmini rakamlar yaklaşık olarak şöyle:

        • "Yüzde 30 zamla net 22 bin 103 lira
        • Yüzde 35 zamla net 22 bin 953 lira
        • Yüzde 40 zamla net 23 bin 803 lira
        • Yüzde 45 zamla net 24 bin 653 lira
        • Yüzde 50 zamla net 25 bin 503 lira."

        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

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        Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

        Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

        MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

        Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

        Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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