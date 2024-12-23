Asgari ücret ne olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere bu hafta son kez toplanacak. Komisyonun ilk toplantısında çalışmaların bu yıl üç toplantıda tamamlanması görüşü benimsendi. Ancak, komisyonda işçi heyetine başkanlık eden TÜRK – İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar’ın işveren ve hükümetin son toplantıya kalmadan asgari ücret teklifini açıklamasını istemesi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan karşı hamle geldi. Işıkhan, üçüncü toplantıda işçi ve işveren kesimine tekliflerini açıklamaları çağrısında bulundu.

REKLAM SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com Üçüncü toplantıda işçi ve işveren kesimi tekliflerini açıklamadı. Bunun üzerine TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, üçüncü toplantı sonrası basın toplantısı düzenleyerek, komisyon üyesi işçilerin talebini TÜRK – İŞ’in teklifi olarak açıkladı. Atalay, yüzde 45 enflasyon oranına ilave olarak yüzde 20 refah payı eklenerek 29.583 TL asgari ücret talep ettiklerini belirterek, “Bunu verirlerse imza atarız, vermezlerse imza atmayız, orada olmayız” dedi.

ASGARİ ÜCRETİN YILLIK ORTALAMA ALIM GÜCÜ 13.504 TL 2024 yılında net asgari ücret 17.002 TL olarak uygulandı. Ancak, yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücretin alım gücü ilk aydan itibaren hızla eridi. Asgari ücretin alım gücündeki kayıp ocak ayında 1.068 TL ile başladı, kasım ayında 5.105 TL’ye çıktı. Yıl sonu enflasyonu yüzde 46 olarak gerçekleşirse, asgari ücretin alım gücü aralık ayı sonunda 5.357 TL azalmış olacak.

REKLAM Başka bir ifadeyle asgari ücretin alım gücü daha ocak ayının sonunda 17.002 TL’den 15.934 TL’ye düştü ve ilerleyen aylarda düşüş hızla devam etti. Aralık ayı sonuna gelindiğinde asgari ücretin alım gücü 11.645 TL’ye düşecek. Yıllık bazda aylık ortalama alım gücü ise 13.504 TL’de kaldı. Asgari ücretli işçinin alım gücündeki yıllık kayıp 41.953 TL olarak gerçekleşti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE OLACAK? Komisyonda işvereni temsil eden TİSK asgari ücrete yapılacak zam konusunda teklifini açıklamadı. Ancak, bazı işveren örgütleri zammın yüzde 25’i aşmaması gerektiğini savundular. Ağırlıklı görüş, asgari ücret zammının yüzde 30 – 35 oranında olacağı yönünde. Yüzde 35 zam durumunda brüt asgari ücret 27.003 TL, net asgari ücret ise 22.953 TL olacak.

İşçi ücretleri üzerinden alınan işveren priminde maliyetler geçen yılın ilk yarısına göre bu yıl 1,25 puan artacak. Bu artışın 0,25 puanı kısa vadeli sigorta kolları priminin yüzde 2,00’den yüzde 2,25’e yükseltilmesinden, 1 puanı ise 5 puanlık işveren primi indiriminin 4 puana düşürülmesinden kaynaklanacak. Prim artışları dolayısıyla net asgari ücret yüzde 35 oranında artarken, asgari ücretin işverene maliyetindeki artış yüzde 36,4 olacak. Asgari ücret zammının yüzde 35 olması durumunda 2024’ün ocak ayında 23.502,94 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti gelecek yıl 32.066,50 TL’ye çıkacak.

REKLAM Beş puanlık prim indirimi yaklaşık 3,3 milyon işçiyi kapsayan imalat sanayiinde aynen devam edecek. Bu sektörlerdeki işveren primi artışı 0,25’te kalacak. Zammın yüzde 35 olması durumunda imalat sanayiinde asgari ücretin işverene maliyeti 31.796,50 TL olacak. ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ? Asgari ücretli işçi için işverene aylık 700 TL destek sağlanıyor. TİSK, bu desteğin asgari ücretin yüzde 6’sına çıkartılarak devam ettirilmesini istiyor. Beklenti, asgari ücret desteğinin devam edeceği yönünde ancak tutarın ne olacağı henüz belli değil.

Asgari ücret desteği işveren maliyetini bu yıl 22.852,30 TL’ye düşürdü. Gelecek yıl da 700 TL olarak destek sağlanırsa asgari ücretin işverene fiili maliyeti 31.366,50 TL olacak. İmalat sektöründe ise maliyet 31.096,50 TL’ye gelecek. AVRO BAZINDA ASGARİ ÜCRET NE OLACAK? Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerdeki asgari ücret verilerini ocak ve temmuz ayı olmak üzere yılda iki defa topluyor. EUROSTAT verilerine göre, Türkiye’de asgari ücret ocak ayında 613 Euro, temmuz ayında ise 568 Euro oldu. Türkiye 2024 yılında asgari ücret sıralamasında AB üyesi Bulgaristan (477) ile aday ülkeler Karadağ (532), Moldova (261), Arnavutluk (399), Sırbistan (544) ve Ukrayna’nın (184) önünde yer aldı.