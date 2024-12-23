Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.724,50 %-0,42
        DOLAR 35,1908 %-0,01
        EURO 36,8386 %0,26
        GRAM ALTIN 2.971,80 %0,11
        FAİZ 43,45 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 33,58 %0,43
        BITCOIN 95.558,00 %0,47
        GBP/TRY 44,4192 %0,38
        EUR/USD 1,0442 %0,12
        BRENT 73,27 %0,45
        ÇEYREK ALTIN 4.858,89 %0,11
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Asgari ücret ne olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Asgari ücret ne olacak?

        Asgari ücretin alım gücü, yıllık enflasyonun yüzde 46 olması halinde 2024 yılı sonunda 5.357 TL eriyerek 11.645 TL'ye düşecek. Net asgari ücret bu yıl her ne kadar 17.002 TL olarak uygulandı ise de yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücretin yıllık ortalama alım gücü 13.504 TL'de kaldı. Peki 2025 yılında asgari ücret ne olacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 23.12.2024 - 07:04 Güncelleme: 23.12.2024 - 07:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asgari ücret 5.357 TL eridi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere bu hafta son kez toplanacak. Komisyonun ilk toplantısında çalışmaların bu yıl üç toplantıda tamamlanması görüşü benimsendi. Ancak, komisyonda işçi heyetine başkanlık eden TÜRK – İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar’ın işveren ve hükümetin son toplantıya kalmadan asgari ücret teklifini açıklamasını istemesi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan karşı hamle geldi. Işıkhan, üçüncü toplantıda işçi ve işveren kesimine tekliflerini açıklamaları çağrısında bulundu.

        REKLAM

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Üçüncü toplantıda işçi ve işveren kesimi tekliflerini açıklamadı. Bunun üzerine TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, üçüncü toplantı sonrası basın toplantısı düzenleyerek, komisyon üyesi işçilerin talebini TÜRK – İŞ’in teklifi olarak açıkladı. Atalay, yüzde 45 enflasyon oranına ilave olarak yüzde 20 refah payı eklenerek 29.583 TL asgari ücret talep ettiklerini belirterek, “Bunu verirlerse imza atarız, vermezlerse imza atmayız, orada olmayız” dedi.

        ASGARİ ÜCRETİN YILLIK ORTALAMA ALIM GÜCÜ 13.504 TL

        2024 yılında net asgari ücret 17.002 TL olarak uygulandı. Ancak, yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücretin alım gücü ilk aydan itibaren hızla eridi. Asgari ücretin alım gücündeki kayıp ocak ayında 1.068 TL ile başladı, kasım ayında 5.105 TL’ye çıktı. Yıl sonu enflasyonu yüzde 46 olarak gerçekleşirse, asgari ücretin alım gücü aralık ayı sonunda 5.357 TL azalmış olacak.

        REKLAM

        Başka bir ifadeyle asgari ücretin alım gücü daha ocak ayının sonunda 17.002 TL’den 15.934 TL’ye düştü ve ilerleyen aylarda düşüş hızla devam etti. Aralık ayı sonuna gelindiğinde asgari ücretin alım gücü 11.645 TL’ye düşecek. Yıllık bazda aylık ortalama alım gücü ise 13.504 TL’de kaldı. Asgari ücretli işçinin alım gücündeki yıllık kayıp 41.953 TL olarak gerçekleşti.

        ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE OLACAK?

        Komisyonda işvereni temsil eden TİSK asgari ücrete yapılacak zam konusunda teklifini açıklamadı. Ancak, bazı işveren örgütleri zammın yüzde 25’i aşmaması gerektiğini savundular.

        Ağırlıklı görüş, asgari ücret zammının yüzde 30 – 35 oranında olacağı yönünde. Yüzde 35 zam durumunda brüt asgari ücret 27.003 TL, net asgari ücret ise 22.953 TL olacak.

        İşçi ücretleri üzerinden alınan işveren priminde maliyetler geçen yılın ilk yarısına göre bu yıl 1,25 puan artacak. Bu artışın 0,25 puanı kısa vadeli sigorta kolları priminin yüzde 2,00’den yüzde 2,25’e yükseltilmesinden, 1 puanı ise 5 puanlık işveren primi indiriminin 4 puana düşürülmesinden kaynaklanacak. Prim artışları dolayısıyla net asgari ücret yüzde 35 oranında artarken, asgari ücretin işverene maliyetindeki artış yüzde 36,4 olacak. Asgari ücret zammının yüzde 35 olması durumunda 2024’ün ocak ayında 23.502,94 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti gelecek yıl 32.066,50 TL’ye çıkacak.

        REKLAM

        Beş puanlık prim indirimi yaklaşık 3,3 milyon işçiyi kapsayan imalat sanayiinde aynen devam edecek. Bu sektörlerdeki işveren primi artışı 0,25’te kalacak. Zammın yüzde 35 olması durumunda imalat sanayiinde asgari ücretin işverene maliyeti 31.796,50 TL olacak.

        ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

        Asgari ücretli işçi için işverene aylık 700 TL destek sağlanıyor. TİSK, bu desteğin asgari ücretin yüzde 6’sına çıkartılarak devam ettirilmesini istiyor. Beklenti, asgari ücret desteğinin devam edeceği yönünde ancak tutarın ne olacağı henüz belli değil.

        Asgari ücret desteği işveren maliyetini bu yıl 22.852,30 TL’ye düşürdü. Gelecek yıl da 700 TL olarak destek sağlanırsa asgari ücretin işverene fiili maliyeti 31.366,50 TL olacak. İmalat sektöründe ise maliyet 31.096,50 TL’ye gelecek.

        AVRO BAZINDA ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

        Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerdeki asgari ücret verilerini ocak ve temmuz ayı olmak üzere yılda iki defa topluyor. EUROSTAT verilerine göre, Türkiye’de asgari ücret ocak ayında 613 Euro, temmuz ayında ise 568 Euro oldu. Türkiye 2024 yılında asgari ücret sıralamasında AB üyesi Bulgaristan (477) ile aday ülkeler Karadağ (532), Moldova (261), Arnavutluk (399), Sırbistan (544) ve Ukrayna’nın (184) önünde yer aldı.

        Asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılırsa Cuma günkü Merkez Bankası kuruyla 740 Euro'ya yükselecek. Asgari ücrette Euro bazında ocak ayına göre yaklaşık yüzde 20’lik artış olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #asgari ücret
        #Türk-İş
        #TİSK
        #Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Burdur'da özel halk otobüsleri alev alev yandı
        Burdur'da özel halk otobüsleri alev alev yandı
        Yenilmez Aslan!
        Yenilmez Aslan!
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Eski eşine pusu kurdu, 13 kez bıçakladı
        Eski eşine pusu kurdu, 13 kez bıçakladı
        Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi!
        Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi!
        "Fenerbahçe'nin işi zor"
        "Fenerbahçe'nin işi zor"
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"