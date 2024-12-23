Eski hakemlerden flaş yorum: VAR iptal ettirmeliydi

"TAÇLARI BİR TÜRLÜ ÇÖZEMEDİLER"

Kayserispor'un hızlı başlamak istediği pozisyonda hakem taç atışının tekrar edilmesini istedi.

-Bahattin Duran: 5.5 metre ileriden atıyor. Hakem topu oyuncu eline alınca hemen fark edip oyuncuyu uyarıp taçın çıktığı yerden atılmasını sağlamalı. Düdüğü 1 saniye önce çalsa problem olmayacak. Buradaki problem, hakemler hızlı davranırlarsa atış yerini gösterecekler, o zaman aynı takım kullanacak. Hakem bunu işaret etmezse, kurala göre rakip takıma verilir.

-Deniz Çoban: Bu ülkede bir taç atışı yüzünden 2 kere tartışma, kriz çıktı. Birinde kural hatası tartışmaları oldu, birinde de korner bayrağının yanından çıktı, çok daha geriden atılıp gol atıldı diye kural hatası tartışması oldu. Bağıra bağıra geliyor. Taç doğru yerden atılmıyor. Tekrarında da o da yanlış, bu sefer de 6-7 metre geriden kullanılıyor. Sonra Kaan Ayhan, taç atışında 16 metre ileriden kullandı, kabul etti. Gaziantep - Antalyaspor maçında Antalyasporlu oyuncunun taç atışında top elinden kaydı, rakip takıma verdi.

-Bülent Yıldırım: Yerle ilgili problem varsa hakem düdüğünü çalacak, doğru yeri işaret edecek. Etmediyse çıktığı yerden rakip takım atacak. Gaziantep maçında kazara yağmurdan dolayı top oyuncunun elinden kaydı, aynı takımın tacı kullanması lazım. Oyun kuralları kitabındaki taç bölümü, henüz daha Süper Lig seviyesinde çözülmüş değil.