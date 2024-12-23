2024'te boşanan ünlüler
Yeni yıla adım atmamıza günler kala, 2024'ün dikkat çeken ayrılıklarını sizin için derledik. Bu yıl, ünlüler dünyasında birçok evlilik sona erdi ve gündeme damgasını vurdu. İşte 2024'te yollarını ayıran ünlü isimler
ABD'li oyuncu Susan Sarandon, Chris Sarandon ile 12 yıl evli kaldıktan sonra 1979'da boşandığında, boşanmayı şöyle tanımlamıştı; "Boşanma, bir hayalin ölümü."
Ünlü şair Attilâ İlhan'ın ifadesiyle; "Ayrılıklar da sevdaya dair" olsa da her ayrılık, her boşanma, istisnalar dışında çiftleri derin üzüntüye boğar.
Kimi; belli eder, kimi içine gömer.
Nasıl davranırsa davransın, boşanan her çift, yeni yaşamına anıların izleriyle başlamak zorunda kalır.
Bazısının yeni hayatına geçişi kolay, bazısının ise zor olur.
Hele ki çiftin çocukları varsa ayrılık, bambaşka bir şekle bürünür.
2024'te de birçok ünlü eşinden ayrılarak yeni hayatına başlangıç yaptı. Kiminin boşanması çekişmeli, kiminin ise güle - oynaya gerçekleşti.
BURAK SERGEN (24 OCAK)
Burak Sergen, 2021'de evlendiği Nihan Ünsal ile evliliğini 24 Ocak'ta sonlandırdı. Ünlü oyuncu, eşinin kendisine ihanet ettiğini iddia etmişti.
CEM HAKKO (1 ŞUBAT)
2017'de dünyaevine giren Cem Hakko ile Ronit Gülcan, 1 Şubat'ta anlaşmalı olarak boşandı.
BUSE TERİM (26 MART)
Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, 10 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı. Boşanma, 26 Mart'ta gerçekleşti. Çiftin kızları, Nil; 2016'da, Naz ise 2018'de dünyaya gelmişti.
NECİP NAŞİT ÖZCAN (23 MART)
Necip Naşit Özcan, evliliğini 23 Mart'ta bitirdi.
Özcan, boşanma haberini; "Evlendiğimizde gülüyorduk, ayrılırken de gülüyoruz" şeklinde dile getirdi.
MESUT AKUSTA (21 MART)
2016'da nikâh masasına oturan oyuncu Mesut Akusta ile Şafak Özbir 21 Mart'ta evliliklerini noktaladı. Çiftin, Berfin Cano adında bir kız çocukları bulunuyor.
GÖRKEM SEVİNDİK (10 MAYIS)
Görkem Sevindik ile 4 yıl önce nikâh masasına oturduğu milli basketbolcu Kübra Siyahdemir, 10 Mayıs'ta boşandı. Çiftin, Marsel adında bir erkek çocuğu bulunuyor.
ÜMİT ERDİM (17 MAYIS)
Ümit Erdim ile eşi Seda Çınar, 17 Mayıs'ta evliliklerini noktaladı. Çiftin, Ses ve Eda adını verdikleri iki kız çocukları bulunuyor.
ECE VAHAPOĞLU (6 HAZİRAN)
Ece Vahapoğlu, 2018'de evlendiği Cihan Alpay ile 6 Haziran'da boşandı. Çiftin, Efe adında bir çocukları bulunuyor.
RÜŞTÜ ONUR ATİLLA (22 HAZİRAN)
Rüştü Onur Atilla, 2014'te evlendiği Sinem Ayyıldız ile 22 Haziran'da boşandı. Çiftin; Kemal ve Uygar adında iki oğlu var.
CEMAL HÜNAL (7 EKİM)
Cemal Hünal, 13 yıllık eşi Lale Cangal ile 7 Ekim'de 10 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin; Atilla adında bir oğlu bulunuyor.
BENGÜ (31 EKİM)
2018'de hayatlarını birleştiren, Zeynep ve Selim adında iki çocuğu bulunan Bengü ile iş insanı Selim Selimoğlu, 31 Ekim'de anlaşmalı olarak boşandı.