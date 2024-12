2024'te boşanan ünlüler

ABD'li oyuncu Susan Sarandon, Chris Sarandon ile 12 yıl evli kaldıktan sonra 1979'da boşandığında, boşanmayı şöyle tanımlamıştı; "Boşanma, bir hayalin ölümü."

Ünlü şair Attilâ İlhan'ın ifadesiyle; "Ayrılıklar da sevdaya dair" olsa da her ayrılık, her boşanma, istisnalar dışında çiftleri derin üzüntüye boğar.

Kimi; belli eder, kimi içine gömer.

Nasıl davranırsa davransın, boşanan her çift, yeni yaşamına anıların izleriyle başlamak zorunda kalır.

Bazısının yeni hayatına geçişi kolay, bazısının ise zor olur.

Hele ki çiftin çocukları varsa ayrılık, bambaşka bir şekle bürünür.

2024'te de birçok ünlü eşinden ayrılarak yeni hayatına başlangıç yaptı. Kiminin boşanması çekişmeli, kiminin ise güle - oynaya gerçekleşti.