Spor yazarları Kayserispor-Galatasaray maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1'lik skorla mağlup etti ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 8'e yükseltti. Spor yazarları, Kayserispor-Galatasaray maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray'ın deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 mağlup ettiği mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
"LİGDE İLK DEVRENİN YILDIZI YUNUS"
Uğur Meleke (Hürriyet): Galatasaray için farklı skora rağmen sezonun belki en iyi oyunlarından biri değildi, ancak süperstar olma yolunda bir adam, Yunus çıktı yine sahneye. Galatasaray’ın 3-4-2-1 oynadığı (Mertens’le Yunus’un santrfor arkasında iki on numara gibi konuşlandığı) dönemde duraksamıştı Yunus. Ancak Okan Hoca tekrar klasik 4-2-3-1’e döndü, Yunus da zincirlerinden kurtuldu. 4-2-3-1’e geri dönüldüğünden beri Yunus uçuşta: Sivas’ta üç golün içinde var. Malmö’ye gol attı. Trabzon’a karşı 1 gol-1 asistle oynadı. Kayseri’de de yine 4 golün içinde o var. Son birkaç ayda milli takımda da yerini sağlamlaştıran Yunus, bence Süper Lig’de ilk devrenin yıldızı. Süper Lig’de bu sezon 10 gole direkt katkı yaptı, Avrupa Ligi’nde de krallıkta zirvede.
"FUTBOLCULARIN ÖZGÜVENİ ÇOK YÜKSEK"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Sarı-kırmızılı futbolcuların özgüveni çok yüksek. Maçı kazanırız duygusu tüm oyuncularda ortak bir bilinç olmuş. Rakibin ne oynadığı, nasıl oynadığı onları uzaktan yakından ilgilendirmiyor. Öyle bir inanç var ki, kazanırız diyorlar. Nasıl olursa olsun kazanırız. Galatasaray taraftarı oyundan ve sonuçtan çok mutlu. Yeni yıla şampiyonluk umudu ile giriyorlar.
"OCAK AYINDA NOKTA TRANSFER OLMALI"
Levent Tüzemen (Sabah): Galatasaray, Kayseri'de ikinci yarıdaki kaliteli ve etkili oyunuyla galibiyeti aldı, tatile yenilgisiz lider olarak ve en yakın rakibine 8 puan fark yaparak gitti. Okan Hoca'yı, hem ligde hem de Avrupa'da yenilgisiz yola devam eden bir takım yarattığı için kutluyorum. Ocak ayında düşünülen oyuncular nokta transfer olmalı. Çünkü mevcut Galatasaray'ın kulübesi çok derin değil.
"G.SARAY'I KİM DURDURACAK?"
Ahmet Çakar (Sabah): Fenerbahçe ile fark artık 8 puan ve ikili averaj Galatasaray'da. Üstelik Kayseri'deki maça bakıyoruz; Galatasaray, çok kötü oynadığı ilk yarıyı bile önde kapatabiliyor. İkinci yarı biraz kımıldıyor, fark korkunç açılıveriyor. Bu Galatasaray'ı kim durduracak, hakikaten büyük merak konusu.
"PUAN ORTALAMASI 2.75, BU NE ABİ?
İlker Yağcıoğlu (Takvim): 2024 yılında Galatasaray'ın ligde oynadığı bu son maçıydı. Galatasaray 37 tane maç oynamış. 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet almış. 111 puan varmış alınacak, 102 puanını almış. Puan ortalaması 2.75. Bu ne abi? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Yiğidi öldür, hakkını teslim et demişler.
"F.BAHÇE'NİN GOL REKORUNU KIRAR"
Nihat Kahveci (Kontraspor): Galatasaray'ın maç başına bu gol ortalamasıyla devam etme ihtimali yüksek. Bu ortalamayla 105 gol oluyor. Galatasaray'ı ben tanıyorsam 103 gol atar. Son maçta sezonu kapattı denilen Icardi döner 104'ü atar ve Fenerbahçe'nin rekorunu kırar. Galatasaray'ın her maç 2-3 gol yeme lüksü var. 3 yiyor, 4 atıyor.