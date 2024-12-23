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        Rize'de endişelendiren görüntü! Heyelan riski altında kestirme yol inşası!

        Rize'de 2 ay önce yaşanan heyelanda 2 ev toprak altında kalmıştı. Köyde yaşayanlar ise heyelanın ardından 2 mahalle arasında ulaşım sorunu yaşandığını belirterek olayın yaşandığı yamaca kestirme bir patika yol yapmaya başladı. 10 kilometrelik yolu 500 metreye düşürmeyi amaçlayan vatandaşların kullandığı kestirme yoldaki tehlike ise dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 09:57 Güncelleme: 23.12.2024 - 09:57
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        Heyelan riski altında kestirme yol inşası!
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        Rize'nin Çayeli ilçesinde 2 ay önce tedbir amaçlı boşaltılan 2 evin toprak altında kaldığı heyelanda, yolları kapanan Derecik köyü halkı bir araya gelip, evlerine daha kısa yoldan ulaşmak için heyelanlı dik yamaçta patika yol açma çalışması başlattı.

        DHA'nın haberine göre yeni heyelan riskine rağmen çalışmalarını sürdüren köylüler, kazma ve küreklerle açtıkları patika ile yaklaşık 10 kilometrelik yolu kısaltmayı amaçladıklarını söyledi.

        İKİ EV TOPRAĞIN ALTINDA KALDI

        İlçenin Büyükköy beldesine bağlı Derecik köyünde 21 Ekim'de şiddetli sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Heyelanda daha önce tedbir amaçlı boşaltılan 2 katlı 2 ev, dik yamaçtan kayan toprağın altında kaldı.

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        Dere yatağına akan toprak nedeniyle bölgede gölleşme oluşurken, hasar gören köy yolu, ulaşıma kapandı. 24 saatte metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düştüğü belirlenen bölgede, ekipler inceleme, hasar tespiti ve heyelan temizleme çalışması başlattı.

        YENİ HEYELAN RİSKİ VAR

        Heyelan nedeniyle yolu kapanan ve farklı güzergahdan köylerine ulaşım sağlayan yöre halkı, bir araya gelerek evlerine daha kısa yoldan gitmek amacıyla toprağın kaydığı dik yamaçta patika yol açmak için çalışma başlattı.

        Yeni heyelan riskine rağmen çalışmalarını sürdüren Müreli Mahallesi'nde yaşayanlar, kazma ve küreklerle açtıkları patika ile yaklaşık 10 kilometrelik yolu 500 metre mesafeye düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Patika yolla iki mahalleyi birleştirmek istediklerini anlatan Adem Külünkoğlu, “2 ay önce burada heyelan oldu. Aşağıdan bakıldığında pek gözükmüyor ama yukarıdan baktığınız zaman heyelanın hasarı belli oluyor. Maalesef mahallemizin yolu 2 aydır kapalı. Köylüler olarak toplandık, patika bir yol yapmaya çalışıyoruz. Bazılarımız bu taraftan, bazılarımızda karşı taraftan olmak üzere mahalleye patika bir yol bağlamaya çalışıyoruz. Bakıyoruz ki, zemin sağlam, bir yol kazılabilir durumda. Burası iyi, aşağısı kuvvetli kopmuş. Mahalleyi birleştiriyoruz” dedi.

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        #Heyelan
        #haberler
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