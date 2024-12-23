Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.748,08 %0,24
        DOLAR 35,2192 %0,07
        EURO 36,8096 %0,18
        GRAM ALTIN 2.977,33 %0,30
        FAİZ 43,45 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 33,73 %0,87
        BITCOIN 95.358,00 %0,26
        GBP/TRY 44,2910 %0,09
        EUR/USD 1,0416 %-0,13
        BRENT 73,10 %0,22
        ÇEYREK ALTIN 4.866,01 %0,26
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Maliye, kayıt dışı mal sevkiyatlarının peşine düştü - İş-Yaşam Haberleri

        Maliye, kayıt dışı mal sevkiyatlarının peşine düştü

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında saha denetimlerini sanayi bölgeleri ile meyve, sebze ve balık hallerindeki ürün sevkiyatlarını kapsayacak şekilde genişletti. Başkanlık, ülke genelinde sosyete pazarları olarak bilinen satış noktalarına yönelik de denetim gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 10:34 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maliye, kayıt dışı mal sevkiyatlarının peşine düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakanlıktan edinilen bilgilere göre Başkanlık, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında farklı sektör ve firmalara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda saha denetimlerini artıran Başkanlık, organize sanayi bölgeleri (OSB) ile meyve, sebze ve balık hallerindeki ürün ve mal trafiğine odaklandı.

        Gelir İdaresi, aralık ayının ilk 15 günlük döneminde OSB'ler ile meyve, sebze ve balık halleri giriş ve çıkışlarında emtia sevkiyatı yapan mükellefleri ülke genelinde eş zamanlı denetledi.

        BELGE VE BEYANLAR KARŞILAŞTIRILACAK

        Denetimlerde, sevkiyat yapan ticari araçlarda bulunan mallara ilişkin belgeler kontrol edildi. Bu araçlarda bulunması gereken taşıma ve sevk irsaliyesi ile irsaliyeli fatura gibi belgelerin düzenlenip düzenlenmediğine bakıldı.

        REKLAM

        Mal sevkiyatları için düzenlenen belgeler, daha sonra mükelleflerin beyanlarıyla karşılaştırılacak.

        Başkanlık, 15 gün içinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde 68 bin 975 mükellefi denetledi. Denetimlerde yüzlerce mükellefin tamamen kayıt dışı çalıştığı, çok sayıda işçinin sigorta kaydı olmadığı tespit edildi. Kayıt dışı işçi çalıştıranlar hakkındaki tutanaklar, gerekli işlemlerin yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderildi.

        MÜKELLEF BİLE DEĞİLLER

        Öte yandan Başkanlık, ülke genelinde sosyete pazarları olarak bilinen satış noktalarına yönelik de denetim gerçekleştiriyor.

        Denetimler, ilk olarak Ankara Defterdarlığınca başkentte başladı. Kentte Çankaya, Keçiören, Yenimahalle ve Sincan ilçelerindeki popüler sosyete pazarları ile çarşılar denetlendi. Bu pazar ve çarşılara yönelik denetimlerde, mükellef dahi olmadan kayıt dışı satış yapanlar, belge düzenlemeyenler, kira ödemelerini bankalar üzerinden yapmayanlar ile kira gelirini beyan etmeyenlere yönelik tespitte bulunuldu.

        Sosyete pazarı denetimleri, Ankara'nın ardından diğer illerde de gerçekleştirilecek.

        "SAHA DENETİMLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığının saha denetimlerine aralıksız devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Ülke çapında yoğun ve yaygın saha denetimlerimizde hız kesmiyoruz. Tüm Türkiye'de aynı anda, aynı sektörde, aynı yöntem ve usullerle denetimler gerçekleştirerek vergi denetimlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırıyoruz. Vergide adalet için kayıt dışı ekonomik faaliyette bulunan ve düşük vergi beyan edenleri takip etmeye devam edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump Grönland ve Panama Kanalı'nı istiyor
        Trump Grönland ve Panama Kanalı'nı istiyor
        Solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın pilot adayı oldu!
        Solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın pilot adayı oldu!
        Trump'tan yeni TikTok açıklaması!
        Trump'tan yeni TikTok açıklaması!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        "VAR iptal ettirmeliydi"
        "VAR iptal ettirmeliydi"
        Restoranda yemek soğuyor
        Restoranda yemek soğuyor
        "G.Saray'ı kim durduracak?"
        "G.Saray'ı kim durduracak?"
        Ücretsiz konser verdi 'Kraliçe' seçildi
        Ücretsiz konser verdi 'Kraliçe' seçildi
        Heyelan riski altında kestirme yol inşası!
        Heyelan riski altında kestirme yol inşası!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?
        Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?
        "Musk başkan olmayacak"
        "Musk başkan olmayacak"
        Burdur'da özel halk otobüsleri alev alev yandı
        Burdur'da özel halk otobüsleri alev alev yandı
        "Suriye'de PKK'ya yer yok"
        "Suriye'de PKK'ya yer yok"
        'ÖTV'de matrah güncellemesi şart'
        'ÖTV'de matrah güncellemesi şart'