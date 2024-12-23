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        Haberler Spor Transfer Cimbom'da gözler artık transfere döndü! - Futbol Haberleri

        Cimbom'da gözler artık transfere döndü!

        Kayserispor galibiyeti sonrası Galatasaray'da gözler artık transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar Milan Skriniar, Becir Omeragic ve Georges Mikautadze için girişimlerini sürdürüyor

        Giriş: 23.12.2024 - 11:28 Güncelleme: 23.12.2024 - 11:28
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        Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor’u yenerek puan farkını 8’e çıkaran Galatasaray’da odaklar transfere kaydı.

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        Avrupa Ligi’nde final hedefleyen sarı-kırmızılılarda yönetim de transferde gaza basacak.

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        Son süreçte sponsorluklar, sermaye artırımı ve Leo Rezidans’tan satışlar yaparak kaynak yaratan Cimbom, Buruk’un raporları doğrultusunda transfer için yoğun mesaide.

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        PSG’den Milan Skriniar için bir süredir girişimler yapan sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki Slovak futbolcuyla büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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        Daha önce Mauro Icardi’yi de PSG’den kiralayan Galatasaray, Fransız ekibiyle maaş paylaşımı konusunda uzlaşma zemini arıyor.

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        Sarı-kırmızılılar aynı zamanda Skriniar için yapacağı anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunması için uğraş veriyor.

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        Galatasaraylı idarecilerin görüştüğü tek isim Skriniar da değil.

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        Sağ bekte de oynayabilen bir stoper takviyesi yapmak isteyen Cimbom, Montpellier’den Becir Omeragic için de temaslar kuruyor.

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        Milan Skriniar’ın sağlık raporu da beklenirken transferdeki son söz Okan Buruk’a bırakılacak.

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        Mauro Icardi’nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapamasıyla birlikte hücumcu arayışları da şekil değiştirdi.

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        Daha önceden kanat takviyesi yapmayı planlayan Buruk, daha çok üç stoperli kurguyla oynaması nedeniyle forvet oyuncusu alınmasına sıcak bakmaya başladı.

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        Galatasaray’ın gündemine de ekonomik olarak darboğazda bulunan Lyon’un Gürcü forveti Georges Mikautadze geldi.

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        Scout ekibinin yaklaşık üç buçuk yıldır takipte olduğu 24 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibinin beklentisi 25 milyon Euro.

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        Galatasaray ise kısa süre içinde oyuncu satışı yapması gereken Lyon’un durumunu kullanmak istiyor.

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        Sarı-kırmızılılar 25 milyon Euro’luk bonservis bedeli beklentisini pazarlıklarla 20 milyon Euro altına çekmeyi planlıyor.

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        Galatasaray yönetiminde fikir ayrılıklarına neden olan Paulo Dybala transferi ise şimdilik beklemeye alınmış durumda.

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        Sarı-kırmızılılar santrfor arkası için Güney Amerika’dan iki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

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