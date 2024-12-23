Cimbom'da gözler artık transfere döndü!
Kayserispor galibiyeti sonrası Galatasaray'da gözler artık transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar Milan Skriniar, Becir Omeragic ve Georges Mikautadze için girişimlerini sürdürüyor
Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor’u yenerek puan farkını 8’e çıkaran Galatasaray’da odaklar transfere kaydı.
Avrupa Ligi’nde final hedefleyen sarı-kırmızılılarda yönetim de transferde gaza basacak.
Son süreçte sponsorluklar, sermaye artırımı ve Leo Rezidans’tan satışlar yaparak kaynak yaratan Cimbom, Buruk’un raporları doğrultusunda transfer için yoğun mesaide.
PSG’den Milan Skriniar için bir süredir girişimler yapan sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki Slovak futbolcuyla büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Daha önce Mauro Icardi’yi de PSG’den kiralayan Galatasaray, Fransız ekibiyle maaş paylaşımı konusunda uzlaşma zemini arıyor.
Sarı-kırmızılılar aynı zamanda Skriniar için yapacağı anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunması için uğraş veriyor.
Galatasaraylı idarecilerin görüştüğü tek isim Skriniar da değil.
Sağ bekte de oynayabilen bir stoper takviyesi yapmak isteyen Cimbom, Montpellier’den Becir Omeragic için de temaslar kuruyor.
Milan Skriniar’ın sağlık raporu da beklenirken transferdeki son söz Okan Buruk’a bırakılacak.
Mauro Icardi’nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapamasıyla birlikte hücumcu arayışları da şekil değiştirdi.
Daha önceden kanat takviyesi yapmayı planlayan Buruk, daha çok üç stoperli kurguyla oynaması nedeniyle forvet oyuncusu alınmasına sıcak bakmaya başladı.
Galatasaray’ın gündemine de ekonomik olarak darboğazda bulunan Lyon’un Gürcü forveti Georges Mikautadze geldi.
Scout ekibinin yaklaşık üç buçuk yıldır takipte olduğu 24 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibinin beklentisi 25 milyon Euro.
Galatasaray ise kısa süre içinde oyuncu satışı yapması gereken Lyon’un durumunu kullanmak istiyor.
Sarı-kırmızılılar 25 milyon Euro’luk bonservis bedeli beklentisini pazarlıklarla 20 milyon Euro altına çekmeyi planlıyor.