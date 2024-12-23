Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?

Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejimi ve 13 yıllık iç savaş, muhaliflerin 12 günlük ilerleyişi sonucu 8 Aralık günü Şam'da kontrolü ele geçirmesiyle son buldu. Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad o gün Moskova'ya kaçtı, bugünlerde ise Suriye Ahmed eş-Şara liderliğinde yeni bir yönetime hazırlanıyor.

"ESAD KİMSEYİ ENDİŞELENDİRMEDİ"

New York Times'ın Beşar Esad'ın ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandığına dair hazırladığı haberine göre, Esad kimseyi endişelendirmedi; hatta son ana kadar iç savaşın barışçıl bir şekilde sona ermesi için Başkanlık Sarayı'nda konuşma hazırlığı yapıyordu. Başkanlık Ofisi'nde çalışan bazı isimler NYT'ye yaptığı açıklamada, Esad'ın personeli hiç endişelendirmediğini söyledi.

REKLAM ÜLKEYİ O KADAR GİZLİCE TERK ETTİ Kİ... Hükümete yakın bir kaynağın söylediğine göre, Beşar Esad ülkesini o kadar gizlice terk etti ki, yardımcılarından bazıları saraydan ayrıldıktan saatler sonra bile, asla gelmeyen bir konuşmayı bekleyerek sarayda kaldılar. Gece yarısından sonra başkanın gittiği haberi geldi ve panik içinde kaçtılar, birkaç saat sonra içeri girecek muhalifler için saray kapılarını ardına kadar açık bıraktılar.

New York Times'ın incelediği gizli raporlara göre, iktidardaki son günlerinde Esad, ordusunun kendi istihbarat servisi güçlerinin çöküşünü belgelediği için Rusya, İran ve Irak'tan yabancı askeri yardım talep etti ancak bu çabalar sonuçsuz kaldı. Görüşmelere katılan dört bölge yetkilisine göre, çok sayıda diplomat, Şam'ı kanlı bir savaştan bir kurtarmak için onu barışçıl bir şekilde iktidardan uzaklaştırmanın yolunu aradı.

REKLAM "PUTİN TELEFONLARINA CEVAP VERMEYİ BIRAKTI" NYT'ye konuşan bir yetkili, "Halep, muhaliflerin kontrolüne geçtikten sonra Esad, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilişkilerinde ani bir soğukluk hissetti. Rus lider telefonlarına cevap vermeyi bıraktı." dedi. Halep'i aldıktan sonra muhalifler güneye doğru ilerlemeye devam etti ve Esad'ın kalesi Hama'yı ele geçirdi. NYT tarafından incelenen Suriye askeri istihbarat raporları, Esad güçlerinin karşı koyamayacağı ülke çapındaki drone saldırılarını anlattı. Dört İranlı yetkili, muhaliflerin İran dini lideri Hamaney'in yardım edemeyeceği kadar hızlı ilerlediğini söyledi.

Rusya ve İran'dan beklediği desteği bulamayan Esad, dışişleri bakanını Bağdat'a gönderdi. Ancak Irak'tan da beklediği desteği alamadı. REKLAM "MUHALİFLER CUMARTESİ GÜNÜ ŞAM'A VARACAK" NYT'nin incelediği raporda, "Bize muhaliflerin cumartesi günü Şam'a varacaklarını ve savaşma planlarının olmadığını söylediler. Suriye halkı ve ordu başka bir savaşa hazır değil. Bitti." yazıyordu. NYT'nin 6 ve 7 Aralık'ta incelediği onlarca askeri istihbarat raporuna göre, ordunun içinde Esad'ın güçlerinin başarısız olduğu açıkça görülüyordu. Bir raporda, askerlerin muhaliflerin talep ettiği zırhlı araçları ve silahları geride bıraktığı belirtiliyordu.

Başka bir raporda, "Tüm güney bölgesini kontrol etmeyi ve ardından başkente gitmeyi planlıyorlar. Bu birkaç saat içinde gerçekleşecek." yazıyordu. Başkanlık Sarayı'dan biri isim ise tüm bunlar yaşanırken, sarayda bir panik olmadığını söyledi. Esad ve ekibinin ofisinde olduğunu, olayın ciddiyetini kavrayamadıklarını söyledi. Saray personeli, Esad'ın kaydetmesi gereken konuşmayı bekleyerek gün geçirdi ve bunun bir şekilde muhaliflerin ilerlemesini durduracağını umdu.

"HUMUS DÜŞTÜKTEN SONRA HER ŞEY ÇOK GERGİNLEŞTİ" O akşam muhalifler Humus'a girdi ve Şam'ın sıradaki şehir olduğuna dair korkuları daha da artırdı. Bir yetkili, "Humus düştükten sonra her şey çok gerginleşti ve ne sarayda ne de sarayın dışında kimse hiçbir şey bilmiyordu" dedi. REKLAM Ve o gece sabaha karşı Esad ülkesinden sessiz kaçtı. Başkanlık ofisi çalışanlarından biri, Esad'ın yardımcıların konuşma yapması saatlerce beklediğini söyledi. "Kaçtığı fikri hiç aklına gelmedi" dedi.