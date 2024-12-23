Volkan Demirel'den Şenol Güneş'e olay sözler!

"HAK EDENE EN BÜYÜK TEPKİYİ VERİRİM"

Galibiyetin verdiği şeyle Şenol Hoca bana içeride 'Çok terbiyesizsin' dedi. Senin elini sıkmamakla terbiyesizsem terbiyesizim. Ancak sen ölen insanların ne durumda olduğunu bilmeden, camialara şirin gözükmek için bu hallere giriyorsan sensin terbiyesiz. Futbol camiasına beni herkes tanır. Kimseye saygısızlığım olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Hak edene en büyük tepkiyi veririm. Kimse de kusura bakmasın.