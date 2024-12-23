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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Volkan Demirel'den Şenol Güneş'e olay sözler! - Trabzonspor Haberleri

        Volkan Demirel'den Şenol Güneş'e olay sözler!

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Bodrum FK'yı ağırladı. Mücadele öncesi konuk takımın teknik direktörü Volkan Demirel, ev sahibi ekibin hocası Şenol Güneş'e tepki göstererek elini sıkmadı. Mücadele sonrası iki teknik adam da konuyla ilgili sert ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 10:28 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:28
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        Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Sipay Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. Mücadele öncesi Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in selamını almadı ve uzattığı eli sıkmayarak kulübeye geçti.

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        Konuyla ilgili Volkan Demirel, karşılaşma sonrası basın toplantısında çok sert açıklamalarda bulundu.

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        VOLKAN DEMİREL: ÖLÜYE SAYGISI YOKSA DİRİSİNE SAYGIM YOKTUR

        Bazı olaylar var. Herkes kafasına göre yazar çizer. Benim camialarla hiç sorunum yok. Hepsine saygı duyarım. Bu iş benim şahsi işim. Ben iki zorluk yaşadım. Birini depremde birini babamı kaybedince. Konuşurken canım sıkılıyor. Bir insanın ölüye saygısı yoksa benim dirisine saygım yoktur.

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        "BİZ CAN ÇEKİŞİRKEN..."

        Biz can çekişirken, morgda ölüleri tespit ederken, Hatayspor oynayabilir dedi Şenol Hoca camiasına şirin gözükmek için. Depremin 12-13. günü. Ben bunu hazmedemedim. Gördüğüm yerde de dile getireceğimi söyledim. Şenol Hoca bunu yapacağımı bildiği için beni tünel çıkışı bekledi. Ben hiçbir hocanın tünel çıkışında beklediğini görmedim.

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        "HAK EDENE EN BÜYÜK TEPKİYİ VERİRİM"

        Galibiyetin verdiği şeyle Şenol Hoca bana içeride 'Çok terbiyesizsin' dedi. Senin elini sıkmamakla terbiyesizsem terbiyesizim. Ancak sen ölen insanların ne durumda olduğunu bilmeden, camialara şirin gözükmek için bu hallere giriyorsan sensin terbiyesiz. Futbol camiasına beni herkes tanır. Kimseye saygısızlığım olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Hak edene en büyük tepkiyi veririm. Kimse de kusura bakmasın.

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        "ŞENOL GÜNEŞ'TEN ÖZÜR DİLEMİYORUM"

        Ben 3 yıldır bu işi yapıyorum, beni tünelin başında bekleyen bir hoca hiçbir zaman görmedim. Tahmin etti, orda beni beklemeye başladı. Şenol hoca ile selamlaşmayacağımı onunla fotoğraf vermeyeceğimi kendi içimde söylemiştim. Bunun camialarla hiçbir alakası yok. Bu benim kendi fikrimdir. Yanlış lanse olmuşsa kamuoyundan özür diliyorum ama Şenol Güneş'ten özür dilemiyorum.

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        ŞENOL GÜNEŞ: İT GELSE DE 'HOŞ GELDİN' DERİM

        Hoş geldin demek benim görevim. İt de gelse ben "hoş geldin" derim. Sonra kendini kaybediyorsun. Otur oturduğun yere. Yok kurummuş, yok şahısmış. Demogoji ile işim yok benim.

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        KORİDORDA GERGİN ANLAR

        Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Volkan Demirel'e seslenen Şenol Güneş, 'terbiyesiz' ifadesini kullandı. Volkan Demirel de deneyimli çalıştırıcıya "70 yaşında şov yapıyorsun, sensiz terbiyesiz" dedi.

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        ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

        6 Şubat depreminden sonra o dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş, "Gaziantep FK ile Hatayspor şu an nerede antrenman yapıyor? Riva'da antrenman yapıyorlar. Eee geçen sene de yapabilirlerdi. Bunu söylemekten niye rahatsız oluyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

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        VOLKAN DEMİREL NE DEMİŞTİ?

        Ligler tekrar başladığında ben morgda cenaze arıyordum. Yani ben bu kafayla bu insanları maça çıkaramazdım. Depremde bir futbolcumu, sportif direktörümü kaybettim. Dört hocam, beş oyuncum enkazda kaldı. İstememize rağmen maça çıkaramazdık. Fakat bu sene artık hayat devam ediyor. Biz bu ligde varız. Hem de Allah'a şükür dimdik ayaktayız.

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