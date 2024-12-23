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        Haberler Gündem Politika Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var - SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündem maddesini asgari ücret ve Suriye'de yaşanan gelişmeler oluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 08:17 Güncelleme: 23.12.2024 - 08:17
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        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısının ana gündemini asgari ücretteki artış ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler oluşturacak.

        Kabine Toplantısı'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

        ASGARİ ÜCRET ARTIŞI MASADA

        Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücretteki artışta. Kabine Toplantısı'nda da asgari ücret artışının görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da sunum yapması ön görülüyor.

        Geçtiğimiz hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü kez toplanmış, işveren kesimi herhangi bir rakam açıklamamıştı. Türk-İş ise işçilerin 29 bin 583 lira talep ettiklerini duyurmuştu. Gözler bu hafta yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısına çevrildi.

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        Asgari Ücret Tespit Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, Salı veya Çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor.

        SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER GÖRÜŞÜLECEK

        Kabine toplantısında Suriye'de atılacak yeni adımlar da gündeme gelecek. Toplantıda Suriye topraklarının bir kısmını kontrol eden terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik izlenecek politikalar ele alınacak. Suriye'de kurulan yeni hükümet ile yürütülmesi planlanan yeni ilişkiler de değerlendirilecek. Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde yurtlarına dönüşü de önemli başlıklar arasında. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın şu ana kadar geri dönüş yapan mülteciler hakkında kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

        Ayrıca Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye’nin başkenti Şam'ı ziyaret etmeyi planladığını dile getirdi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası Şam ziyareti de görüşülecek konular arasında.

        DİĞER BAŞLIKLAR

        Toplantıda ayrıca İsrail'in bölgedeki saldırıları, Gazze'de yaşanan insani kriz, uluslararası arenada atılacak adımlar ve Türkiye'nin Filistin halkına yönelik yardımları önemli başlıkları arasında yer alacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

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