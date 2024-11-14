Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Brasília’da iki patlama: G20 Zirvesi öncesinde güvenlik endişeleri artıyor | Dış Haberler

        Brasília’da iki patlama: G20 Zirvesi öncesinde güvenlik endişeleri artıyor

        Brezilya'nın başkenti Brasília'da, Çarşamba akşamı Yüksek Mahkeme binasının yakınında meydana gelen iki patlama, ülkede derin bir güvenlik kaygısına yol açtı. Olayda en az bir kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, Yüksek Mahkeme binasına girmeye çalışan bir kişinin bomba patlatarak intihar ettiğini açıkladı. Bu gelişme, Brezilya'nın birkaç gün içinde ev sahipliği yapacağı G20 liderler zirvesi ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Brasília'ya yapacağı ziyaret öncesinde gerçekleşti.

        Giriş: 14.11.2024 - 13:51 Güncelleme: 14.11.2024 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Federal Bölge Başkan Yardımcısı Celina Leão, yerel saatle 19:30’da 20 saniye arayla iki patlama meydana geldiğini doğruladı. İlk patlama, Yüksek Mahkeme yakınındaki bir otoparkta park halindeki bir araçta gerçekleşti.

        İkinci patlama ise, Kongre binası, Yüksek Mahkeme ve başkanlık ofislerinin bulunduğu Üç Güç Meydanı’nda meydana geldi.

        Leão, patlamaların ardından açıklamalarda bulunarak, şüphelinin Yüksek Mahkeme binasına girmeye çalıştığını ancak güvenlik önlemleri nedeniyle bunu başaramadığını belirtti.

        Olay yerinde çekilen görüntülerde, bir cesedin meydanda olduğu görüldü. Ancak cesette başka patlayıcılar bulunma ihtimali nedeniyle polis, bomba imha ekipleriyle bölgeyi taradı ve cesedin kimliğini henüz doğrulamadı.

        REKLAM

        G20 Zirvesi öncesinde artan riskler

        Brezilya, 5 gün sonra Rio de Janeiro’da gerçekleşecek G20 zirvesine ve ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Brasília ziyaretine hazırlanıyor. Bu patlamalar, Brezilya hükümetinin uluslararası etkinlikler öncesinde güvenlik önlemlerini artırma gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

        Olay sırasında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva’nın bölgede olmaması olası bir krizden kaçınılmasını sağladı. Ancak, meydana gelen patlamalar, bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından ciddi sorular doğurdu. Güvenlik uzmanları, patlamaların G20 zirvesini hedef alıp almadığı veya münferit bir girişim mi olduğu konusunda detaylı bir soruşturmanın başlatılacağını belirtti.

        Brezilya için kritik bir dönemeç

        Brasília’da meydana gelen patlamalar, Brezilya’nın hem ulusal hem de uluslararası güvenlik meseleleriyle karşı karşıya kaldığını gösteriyor. G20 zirvesi gibi kritik bir etkinliğe ev sahipliği yapacak olan ülke, patlamalar sonrası güvenlik önlemlerini artırmak zorunda. Özellikle uluslararası liderlerin ve heyetlerin güvenliği için alınacak tedbirler, Brezilya’nın uluslararası itibarını da etkileyecek.

        Patlamaların arka planında yatan nedenler ve sorumluların kimliklerinin belirlenmesi, Brezilya’nın iç güvenlik politikaları açısından önemli bir sınav olacak. Olayın, uluslararası toplumun dikkatini çekmesi ve Brezilya hükümetinin yaklaşımını yeniden değerlendirmesine neden olması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Guardiola peşinde!
        Guardiola peşinde!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?