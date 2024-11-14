Brasília’da iki patlama: G20 Zirvesi öncesinde güvenlik endişeleri artıyor

Federal Bölge Başkan Yardımcısı Celina Leão, yerel saatle 19:30’da 20 saniye arayla iki patlama meydana geldiğini doğruladı. İlk patlama, Yüksek Mahkeme yakınındaki bir otoparkta park halindeki bir araçta gerçekleşti.

İkinci patlama ise, Kongre binası, Yüksek Mahkeme ve başkanlık ofislerinin bulunduğu Üç Güç Meydanı’nda meydana geldi.

Leão, patlamaların ardından açıklamalarda bulunarak, şüphelinin Yüksek Mahkeme binasına girmeye çalıştığını ancak güvenlik önlemleri nedeniyle bunu başaramadığını belirtti.

Olay yerinde çekilen görüntülerde, bir cesedin meydanda olduğu görüldü. Ancak cesette başka patlayıcılar bulunma ihtimali nedeniyle polis, bomba imha ekipleriyle bölgeyi taradı ve cesedin kimliğini henüz doğrulamadı. REKLAM G20 Zirvesi öncesinde artan riskler Brezilya, 5 gün sonra Rio de Janeiro’da gerçekleşecek G20 zirvesine ve ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Brasília ziyaretine hazırlanıyor. Bu patlamalar, Brezilya hükümetinin uluslararası etkinlikler öncesinde güvenlik önlemlerini artırma gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Olay sırasında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva’nın bölgede olmaması olası bir krizden kaçınılmasını sağladı. Ancak, meydana gelen patlamalar, bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından ciddi sorular doğurdu. Güvenlik uzmanları, patlamaların G20 zirvesini hedef alıp almadığı veya münferit bir girişim mi olduğu konusunda detaylı bir soruşturmanın başlatılacağını belirtti.

Brezilya için kritik bir dönemeç Brasília’da meydana gelen patlamalar, Brezilya’nın hem ulusal hem de uluslararası güvenlik meseleleriyle karşı karşıya kaldığını gösteriyor. G20 zirvesi gibi kritik bir etkinliğe ev sahipliği yapacak olan ülke, patlamalar sonrası güvenlik önlemlerini artırmak zorunda. Özellikle uluslararası liderlerin ve heyetlerin güvenliği için alınacak tedbirler, Brezilya’nın uluslararası itibarını da etkileyecek.