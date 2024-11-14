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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı!

        Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.

        Giriş: 14.11.2024 - 12:28 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:33
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        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
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        Süper Lig'de son 3 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Beşiktaş'ta hedef milli aradan iyi bir dönüş yaparak yeniden galibiyet serisi yakalamak.

        Lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta yönetim de ocak ayı transfer dönemi için kolları sıvadı.

        En az iki transfer yapmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, bu nedenle yabancı kontenjanında da yer açmak için yine futbolcu göndermek zorunda...

        Beşiktaş yönetimi, yaz transfer döneminde gelen teklifleri kabul etmeyen ve devre arasına kadar takımda kalacağını ileten Alex-Oxlade Chamberlain ile yollarını bu kez ayıracak.

        İngiliz futbolcunun ülkesine dönmesi beklenirken takım arayışlarının şimdiden başladığı öğrenildi.

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        Chamberlain, Süper Lig için lisansı çıkarılsa da UEFA listesine eklenmemişti. Tecrübeli futbolcu bu sezon hiçbir maçta kadroda düşünülmedi.

        Siyah-beyazlılara transfer edildiği günden beri çok tartışılan Jean Onana da gönderilecekler listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

        Beşiktaş yönetimi, Kamerunlu futbolcuyu kiralama ya da satış formülüyle göndermeyi hedefliyor. Bu sezon 6 maçta sadece 1 kez 11'de başlayan Onana, 167 dakika süre aldı.

        Beşiktaş bu iki ismi göndererek öncelikle kanat transferini bitirmeyi planlıyor. Onun ardından ise forvet ya da sol bek için fırsatlara bakılacak.

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