Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı!

Süper Lig'de son 3 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Beşiktaş'ta hedef milli aradan iyi bir dönüş yaparak yeniden galibiyet serisi yakalamak.

Lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta yönetim de ocak ayı transfer dönemi için kolları sıvadı.

En az iki transfer yapmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, bu nedenle yabancı kontenjanında da yer açmak için yine futbolcu göndermek zorunda...

Beşiktaş yönetimi, yaz transfer döneminde gelen teklifleri kabul etmeyen ve devre arasına kadar takımda kalacağını ileten Alex-Oxlade Chamberlain ile yollarını bu kez ayıracak.