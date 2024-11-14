Dünyanın en büyük mercanı tesadüfen keşfedildi

Güneybatı Pasifik'teki, tropik ada Solomon kıyılarında, dünyanın bilinen en büyük mercan kolonisi tespit edildi.

Ekim ayının ortalarında bölgeyi ziyaret eden National Geographic'ten bir grup bilim insanı ve film yapımcısı, koloniyi ilk başta gemi enkazına benzetti.

ENKAZ YERİNE MERCAN KOLONİSİ

Ancak su altı görüntü yönetmeni Manu San Félix, yakından incelemek için suya girdiğinde gördükleri karşısında hayrete düştü.

"Suya atladığım anı ve aşağıya baktığımı çok iyi hatırlıyorum; şaşırmıştım" diyen San Félix, gemi enkazı yerine bugüne kadar keşfedilen en büyük mercan kolonisini buldu. REKLAM Malaulalo Adası'nın doğu kıyısından birkaç yüz metre açıkta yer alan mercanın türü 'Pavona clavus' olarak tanımlandı. GENİŞLİĞİ 34, UZUNLUĞU 32 METRE

34 metre genişliğe ve 32 metre uzunluğa sahip olan mercanın, mavi balinadan bile büyük olduğu ve 300 yaşında olduğu düşünülüyor. Önceki rekor, 2019'da Amerikan Samoası'nda bulunan, 22,4 metre çapında ve 8 metre yüksekliğinde olan dev mercana ait. "MUTLU BİR TESADÜF" Araştırmalar yoluyla hükümetleri okyanus ekosistemlerini korumaya teşvik etmeyi amaçlayan National Geographic'in Pristine Seas projesinden Enric Sala, keşfi "mutlu bir tesadüf" olarak değerlendirdi.

Son iki yılda, dünya genelinde rekor kıran okyanus sıcaklıkları, bir dizi mercan beyazlaması olayını tetikledi. Solomon Adaları çevresindeki diğer mercan resifleri beyazlama belirtileri gösterirken, Enric Sala keşfedilen mercanın sağlıklı olduğunu söyledi. Sala, mercanların okyanus yaşamı için hayati öneme sahip olduğunu, balıklara, karideslere, solucanlara ve yengeçlere barınak ve yiyecek sağladığını belirtti.