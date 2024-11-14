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        Haberler Yaşam Dünyanın en büyük mercanı tesadüfen keşfedildi

        Dünyanın en büyük mercanı tesadüfen keşfedildi

        Güneybatı Pasifik'teki tropik Solomon Adaları kıyılarında, 300 yaşında olduğu düşünülen dünyanın bilinen en büyük mercan kolonisi keşfedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 10:58 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:58
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        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
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        Güneybatı Pasifik'teki, tropik ada Solomon kıyılarında, dünyanın bilinen en büyük mercan kolonisi tespit edildi.

        Ekim ayının ortalarında bölgeyi ziyaret eden National Geographic'ten bir grup bilim insanı ve film yapımcısı, koloniyi ilk başta gemi enkazına benzetti.

        ENKAZ YERİNE MERCAN KOLONİSİ

        Ancak su altı görüntü yönetmeni Manu San Félix, yakından incelemek için suya girdiğinde gördükleri karşısında hayrete düştü.

        "Suya atladığım anı ve aşağıya baktığımı çok iyi hatırlıyorum; şaşırmıştım" diyen San Félix, gemi enkazı yerine bugüne kadar keşfedilen en büyük mercan kolonisini buldu.

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        Malaulalo Adası'nın doğu kıyısından birkaç yüz metre açıkta yer alan mercanın türü 'Pavona clavus' olarak tanımlandı.

        GENİŞLİĞİ 34, UZUNLUĞU 32 METRE

        34 metre genişliğe ve 32 metre uzunluğa sahip olan mercanın, mavi balinadan bile büyük olduğu ve 300 yaşında olduğu düşünülüyor.

        Önceki rekor, 2019'da Amerikan Samoası'nda bulunan, 22,4 metre çapında ve 8 metre yüksekliğinde olan dev mercana ait.

        "MUTLU BİR TESADÜF"

        Araştırmalar yoluyla hükümetleri okyanus ekosistemlerini korumaya teşvik etmeyi amaçlayan National Geographic'in Pristine Seas projesinden Enric Sala, keşfi "mutlu bir tesadüf" olarak değerlendirdi.

        Son iki yılda, dünya genelinde rekor kıran okyanus sıcaklıkları, bir dizi mercan beyazlaması olayını tetikledi. Solomon Adaları çevresindeki diğer mercan resifleri beyazlama belirtileri gösterirken, Enric Sala keşfedilen mercanın sağlıklı olduğunu söyledi.

        Sala, mercanların okyanus yaşamı için hayati öneme sahip olduğunu, balıklara, karideslere, solucanlara ve yengeçlere barınak ve yiyecek sağladığını belirtti.

        Mercanlar, kirlilik ve aşırı avlanmadan küresel iklim değişikliğine kadar çeşitli ekolojik tehditlere karşı savunmasız.

        Sala, bu nedenle deniz yaşamının geleceği için daha fazla deniz koruma alanı (MPA) oluşturulması çağrısında bulundu ve aynı zamanda küresel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

        *Temsili görsel Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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        #Dünyanın en büyük mercanı
        #300 yaşındaki mercan
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