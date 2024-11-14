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        Haberler Spor Futbol İtalya Hakan Çalhanoğlu'na Manchester City talip! - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu'na Manchester City talip!

        İtalya Serie A'da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na İngiliz devi Manchester City talip oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 12:08 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:08
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        Inter formasıyla İtalya Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde yıllardır başarılı bir performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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        DE BRUYNE'NİN YERİNE HAKAN!

        İspanyol basınından Todofichajes'in haberine göre; Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, milli yıldızı kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirmek istiyor.

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        Guardiola'nın, takımın yıldızı Kevin De Bruyne'nin son iki sezondur sürekli sakatlanması nedeniyle Hakan'ın transferini ısrarla istediği belirtildi.

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        45 MİLYON EURO

        Inter'in 30 yaşındaki futbolcu için 45 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği, İngiliz devinin ise bu ücreti ödemeye sıcak baktığı ifade edildi.

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        2024/25 sezonunda Çizme ekibi ile 12 maça çıkan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 4 gol kaydetti.

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