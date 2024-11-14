Hakan Çalhanoğlu'na Manchester City talip!
İtalya Serie A'da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na İngiliz devi Manchester City talip oldu.
Inter formasıyla İtalya Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde yıllardır başarılı bir performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
DE BRUYNE'NİN YERİNE HAKAN!
İspanyol basınından Todofichajes'in haberine göre; Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, milli yıldızı kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirmek istiyor.
Guardiola'nın, takımın yıldızı Kevin De Bruyne'nin son iki sezondur sürekli sakatlanması nedeniyle Hakan'ın transferini ısrarla istediği belirtildi.